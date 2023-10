Udindo wa Mphepo Pakusungunula Ice Mapepala ku Greenland ndi Antarctica

By

Ofufuza a ku yunivesite ya California, Irvine ndi Utrecht University apeza kuti madzi oundana ku Greenland akhala akusungunuka kwambiri m'zaka makumi angapo zapitazi, pamene zomwe zikuchitika ku Antarctica zakhala zikusunthira kwina. Pakafukufuku wofalitsidwa mu nyuzipepala ya American Geophysical Union Geophysical Research Letters, asayansi anaika maganizo awo pa ntchito ya Foehn ndi mphepo ya katabatic, mphepo yotsika yomwe imabweretsa mpweya wofunda, wouma kuti ugwirizane ndi madzi oundana. Iwo adapeza kuti kusungunuka kwa ayezi ku Greenland komwe kumakhudzana ndi mphepozi kwawonjezeka ndi 10% m'zaka 20 zapitazi, pamene mphamvu ya mphepo pa ayezi ya Antarctic yatsika ndi 32%.

Kafukufukuyu adawonetsa kuti mphepo zotsika zimachititsa kuti madzi oundana asungunuke kwambiri m'madera onsewa. Kusungunuka kwa ayezi kumapangitsa kusefukira kwa madzi oundana komanso kusungunuka kwa madzi oundana, kuchulukitsa madzi amchere kupita kunyanja ndikuwonjezera kuchuluka kwa madzi am'nyanja. Komabe, machitidwe a kutentha kwa dziko ku Northern and Southern hemispheres apangitsa kuti pakhale kusiyana kosiyana ku Greenland ndi Antarctica.

Ku Greenland, kusungunuka kwapamtunda koyendetsedwa ndi mphepo kumakulirakulira chifukwa cha kutentha kwa pachilumbachi, kuwala kwa dzuwa kokha kumakhala kokwanira kusungunula madzi oundana. Kuphatikiza kwa kukula kwa 10% kwa kusungunuka koyendetsedwa ndi mphepo ndi kutentha kwa mpweya kwapangitsa kuti chiwonjezeko cha 34% chiwonjezeke padziko lonse lapansi. Olembawo amanena kuti izi, mwa zina, ndi chifukwa cha kutentha kwa dziko ku North Atlantic Oscillation, yomwe yabweretsa mpweya wofunda ku Greenland ndi madera ena a Arctic.

Mosiyana ndi zimenezi, kusungunuka kwathunthu kwa Antarctic pamwamba kwatsika pafupifupi 15% kuyambira 2000. Komabe, kuchepetsako makamaka chifukwa cha kuchepa kwa 32% kwa kutsetsereka kopangidwa ndi mphepo kusungunuka ku Antarctic Peninsula, kumene mashelufu awiri omwe ali pachiopsezo cha ayezi agwa kale. Kupitiliza kuchira kwa dzenje la ozoni la Antarctic stratospheric, lomwe linapezedwa m'ma 1980, limathandizira kwakanthawi kuti lisasungunuke.

Ofufuzawa akugogomezera kufunikira koyang'anira ndi kufananiza madzi oundana asungunuka ku Greenland ndi Antarctica, komanso kuphunzira kugwirizana pakati pa mphepo ndi ayezi pakusintha kwanyengo. Iwo akuyembekeza kuti kafukufukuyu athandizira kulimbikitsa zitsanzo za Earth system zomwe zimagwiritsidwa ntchito mu sayansi yanyengo.

Kafukufukuyu anachitidwa ndi ofufuza ochokera ku yunivesite ya California, Irvine ndi Utrecht University, mothandizidwa ndi ndalama kuchokera ku US Department of Energy, National Science Foundation, ndi Netherlands Organization for Scientific Research.

Zowonjezera: Yunivesite ya California, Irvine ndi Utrecht University