Anthu otchuka amadziwika kuti amavomereza zakudya zosiyanasiyana, ndipo imodzi mwa mafashoni aposachedwa kwambiri ndi zakudya za "chakudya chimodzi patsiku", chomwe chimatchedwanso OMAD. Anthu otchuka monga Bruce Springsteen ndi Chris Martin ochokera ku Coldplay adanena kuti OMAD imawathandiza kuwongolera kulemera kwawo ndikukhalabe olimba.

OMAD ndi mtundu wopitilira muyeso wa zakudya zosala kudya, monga kusala kudya kwakanthawi komanso kudya kochepera nthawi. Kusiyanitsa kwakukulu ndikuti m'malo mosala kudya pamasiku enieni kapena kuletsa kudya pawindo lanthawi inayake, otsatira OMAD amadya zopatsa mphamvu zawo zonse zatsiku ndi tsiku mu chakudya chimodzi chachikulu.

Chifukwa cha kafukufuku wochepa pa OMAD palokha, zonena zambiri zokhudzana ndi mphamvu zake zimachokera ku umboni wosatsutsika kapena malingaliro otengedwa kuchokera ku maphunziro a mitundu ina ya kusala kudya. Ngakhale maumboni ena akuwonetsa kuti mitundu ina ya kusala kudya kwapakatikati komanso kudya mochepera nthawi kumatha kuthandizira kuwongolera kulemera ndikuwongolera zowunikira za metabolic, kafukufukuyu akadalipobe.

Kafukufuku wokhudza anthu wasonyeza kuti kudya chakudya chimodzi patsiku kumachepetsa kwambiri kulemera kwa thupi ndi mafuta. Komabe, zinapangitsanso kuti kuchepa kwa thupi ndi kuchepa kwa mafupa, zomwe zingayambitse kuwonongeka kwa minofu komanso kuwonjezeka kwa chiwopsezo cha kusweka kwa mafupa ngati kutsatiridwa kwa nthawi yaitali. Maphunziro a zinyama atulutsa zotsatira zotsutsana, ndi zina zomwe zimasonyeza kulemera kwa kudya chakudya chimodzi chachikulu.

Maphunziro ochulukirapo okhudza magulu akuluakulu otenga nawo mbali komanso anthu osiyanasiyana ndiofunikira kuti mumvetsetse bwino zotsatira za OMAD. Ofufuza akuyeneranso kufufuza momwe OMAD imakhudzira nthawi yayitali ndikuganizira nthawi zosiyanasiyana zazakudya komanso zopatsa thanzi.

Ngakhale kuti kudya kamodzi pa tsiku kungawoneke kukhala kokondweretsa kulemera kwa thupi, zingakhale zovuta kukwaniritsa zofunikira zonse za zakudya, kuphatikizapo mphamvu, mapuloteni, fiber, mavitamini ndi mchere wofunikira, ndi chakudya chimodzi chokha. Kusadya zakudya zokwanira kungayambitse kutayika kwa minofu, kudzimbidwa, ndi thanzi labwino la m'matumbo. Chisamaliro chapadera chiyenera kuperekedwa pa kudya zakudya zomanga thupi zokwanira, ndiwo zamasamba, mtedza, mbewu, zipatso, mbewu zonse, ndi mkaka kapena zakudya zina zoyenera kuti zikwaniritse zosowa za thanzi.

Ndikofunikira kudziwa kuti OMAD siyovomerezeka kwa ana, anthu omwe ali ndi pakati, omwe akukonzekera kutenga pakati, kuyamwitsa, kapena omwe ali pachiwopsezo chokhala ndi vuto la kudya. Kuphatikiza apo, kukhazikika kwazakudyazo komanso kuvulaza komwe kungawononge pakapita nthawi kwa anthu ambiri kuyenera kuganiziridwa, makamaka popeza anthu otchuka omwe amavomereza zakudyazi ali ndi mwayi wopeza akatswiri azakudya, zakudya zapamwamba, komanso zowonjezera.

Pomaliza, ngakhale zakudya za OMAD zakhala zikudziwika, pali umboni wochepa wa sayansi wokhudzana ndi chitetezo ndi mphamvu zake. Kuwonana ndi akatswiri azachipatala kapena akatswiri azakudya olembetsedwa musanayambe kudya mopitilira muyeso ndikofunikira.

