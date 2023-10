Kuwona Udindo wa Othandizira Atsopano Pakukonza Tsogolo la AI-Enabled Engineering Biology

Ofufuza ochokera ku Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ku AMBS posachedwapa achita kafukufuku wotchedwa "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," yomwe imayang'ana ntchito yofunika kwambiri. za innovation intermediaries mu influence innovative ecosystems.

Kafukufukuyu amayang'ana kwambiri gawo lomwe likubwera la AI-enabled engineering biology (AI-EB) komanso zomwe zimachitika muzaka za digito. Kusakanikirana kwa matekinoloje kumeneku sikumadzutsa mafunso asayansi okha komanso nkhawa zamakhalidwe, chikhalidwe, ndi zachuma. Kuti athane ndi zovuta izi, ofufuzawo adachita nawo mbali zosiyanasiyana zomwe zidakhudzidwa kwambiri ndiukadaulo wa AI-EB.

Pachimake pa kafukufukuyu ndikufufuza momwe akatswiri azamaluso, omwe akutenga nawo gawo pazachilengedwe zatsopano, akuganizira zolinga za chikhalidwe cha anthu ndi chilengedwe pamodzi ndi zolinga zachuma. Ngakhale kuti malangizo aukadaulo amalimbikitsa izi, zomwe zapeza zikuwonetsa kuti akatswiri opanga zinthu zatsopano mu sayansi ya biology amakonda kuyika patsogolo njira zachikhalidwe komanso zamalonda.

Kafukufukuyu akuyembekezeka kukhala ndi chidwi chachikulu pakukula kwa oyimira pawokha komanso kasamalidwe ka kafukufuku mkati mwa AI-EB. Olembawo amatsutsa kuti njira yonse yomwe imaganizira za chikhalidwe cha anthu ndi chilengedwe cha AI-EB, kuwonjezera pa malonda, ndizofunikira kuti zitheke kugwiritsa ntchito luso lamakono lomwe likubwerali.

Kafukufukuyu akuwunikira kufunikira kwa oyimira pawokha pakupanga tsogolo la AI-enabled engineering biology. Ikugogomezera kufunikira kwa njira yachikumbumtima yolinganiza malingaliro a zachuma, chikhalidwe, ndi chilengedwe kuti apindule kwambiri ndi luso lamakono losintha.

Chitsime: Claire Holland et al, Innovation intermediaries pa convergence of digital technologies, sustainability, and governance: AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)