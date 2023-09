Kuyesera pa Tizilombo Zosauka Kumaunikira pa Mitundu Yeniyeni

By

Gulu la ofufuza ochokera ku yunivesite ya Nanjing, Chinese Academy of Sciences, ndi University College Cork apanga njira yomwe ingalole kuyerekezera mitundu ya tizilombo tambirimbiri. Kafukufuku wam'mbuyomu wasonyeza kuti n'kovuta kudziwa mtundu weniweni wa tizilombo toyambitsa matenda, kupatulapo zomwe zasungidwa mu amber. Zotsalira izi nthawi zambiri zimakhala za monochromatic ndipo zimakhala ndi mawonekedwe apadera amithunzi ya imvi. Mu kafukufuku wawo waposachedwapa wofalitsidwa mu Proceedings of the Royal Society B, gululi likufotokoza njira zawo ndi zomwe apeza.

Kuti ayerekeze mitundu yamitundu, ochita kafukufukuwo adayerekeza tizilombo tamakono tofanana ndi mawonekedwe omwe adapeza kale. Tizilombo zamakonozi tinakulungidwa ndi zojambulazo za aluminiyamu ndipo zinkagwiritsidwa ntchito mofanizira pophika pa kutentha kwapakati pa 200 ° mpaka 500 ° C. Gululo linayang'ana zitsanzozo pogwiritsa ntchito makina oonera magalasi a electron ndi kuziyerekeza ndi zitsanzo za fossilized.

Zomwe adapeza zidawonetsa kuti zigamba zakuda pazitsanzo zophikidwazo zimafanana ndi madera a exoskeleton omwe anali ndi melanin, pigment yakuda. Madontho akudawa anali osamva kutentha kwambiri, zomwe zikutanthauza kuti amalimbananso kwambiri ndi kuwonongeka. Izi zikuwonetsa kuti madera akuda pa tizilombo tokhala ndi zinthu zakale mwina amaimira mbali za zolengedwa zakale zomwenso zinali ndi melanin yambiri. Chifukwa chake, madera akudawa atha kupereka chidziwitso pakuyerekeza mitundu ya zinthu zakale.

Gululi lidawonanso kuti kutentha kwa tizilombo kumayambitsa gawo lapakati pomwe zidasintha zakuda zisanasinthe kukhala mitundu yosiyanasiyana. Izi zikusonyeza kuti zoyeserera ngati zawo zitha kuthandizira kafukufuku watsopano woyerekeza mitundu ya tizilombo tokhala ndi zinthu zakale.

Pomaliza, phunziroli likuwonetsa njira yatsopano yoyezera mitundu yamitundu mu tizilombo tokhala ndi zinthu zakale. Poyerekeza tizilombo tamakono tokhala ndi ma fossilized zitsanzo, ofufuzawo adazindikira madera akuda omwe mwina amafanana ndi zida zakale zomwe zimakhala ndi melanin yambiri. Njira imeneyi imatsegula njira zatsopano zophunzirira mitundu ya tizilombo.

