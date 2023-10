New States of Electrons in Molten Salts Ingakhudzire Magwiridwe Azinthu Zopangira Mchere

By

Asayansi apeza kuti ma elekitironi amatha kupanga magawo atatu osiyana akamalumikizana ndi mchere wosungunula, zomwe zitha kukhala ndi tanthauzo pakugwira ntchito kwa zida zopangira mchere. Ofufuza ochokera ku Oak Ridge National Laboratory ndi University of Iowa adayerekeza kuyambitsa kwa ma elekitironi ochulukirapo mumchere wosungunuka wa zinc chloride ndikuwona zochitika zitatu zomwe zingatheke. Muzochitika zina, electron imakhala gawo la molecular radical ndi ayoni awiri a zinc. Mwa zina, ma elekitironi amapezeka pa ayoni imodzi ya zinc. Muzochitika zachitatu, electron imafalikira mosiyanasiyana pa ma ion angapo amchere.

Zopangira mchere wosungunula zikuganiziridwa pazomera zanyukiliya zamtsogolo, komanso kumvetsetsa momwe ma radiation amakhudzira machitidwe a mchere wosungunuka ndikofunikira. Kafukufukuyu akuwunikira kuyanjana pakati pa ma elekitironi ndi mchere akakumana ndi ma radiation apamwamba. Ofufuzawa adapeza kuti ma elekitironi amatha kuthandizira kupanga mitundu yosiyanasiyana, kuphatikiza ma dimers a zinc ndi monomers, kapena kuchotsedwa. Zomwe anapezazi zimadzutsa mafunso okhudza zomwe zamoyo zina zimatha kupanga nthawi yayitali komanso momwe zingakhudzire ma elekitironi ndi mchere.

Kafukufukuyu ndi mbali ya DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ndipo yasindikizidwa mu Journal of Physical Chemistry B. Gululi likuyesetsa kuzindikira mitundu ina ya reactivity moyesera. Phunziroli limapereka zidziwitso zamtengo wapatali za momwe ma elekitironi amagwirizanirana ndi mchere wosungunuka, koma pali zambiri zoti zifufuzidwe. Kafukufuku wamtsogolo adzafufuza machitidwe ena amchere ndi zotsatira za ma radiation pa mchere wosungunuka.

Gwero: Oak Ridge National Laboratory