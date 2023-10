Ofufuza Amapanga Ma Ceramics Olimba Ndi Kukaniza Kulimbana ndi Cracking

By

Ofufuza a ku yunivesite ya California ku San Diego achita bwino kwambiri pakupanga zida za ceramic popanga zinthu zomwe zimakhala zolimba komanso zosagwirizana ndi ming'alu. Pogwiritsa ntchito kuphatikiza kwa maatomu achitsulo okhala ndi ma electron ambiri a valence mu chipolopolo chawo chakunja, ochita kafukufuku apeza njira yowonjezera mphamvu za ceramic kuti zithetse mphamvu zambiri ndi kupsinjika maganizo.

Ma Ceramics amadziwika chifukwa cha zinthu zake zapadera, monga kuthekera kwawo kupirira kutentha kwambiri, kukana dzimbiri ndi kuvala, komanso kukhala ndi mawonekedwe opepuka. Makhalidwewa amapangitsa kuti zitsulo za ceramic zikhale zoyenera kuti zigwiritsidwe ntchito zosiyanasiyana, kuphatikizapo zida zamlengalenga ndi zokutira zoteteza. Komabe, kufooka kwawo nthawi zonse kwakhala kovuta kwambiri, chifukwa nthawi zambiri amasweka ndi kupsinjika maganizo.

Asayansiwa adayang'ana kafukufuku wawo pamagulu a ceramic otchedwa high-entropy carbides, omwe asokoneza mapangidwe a atomiki opangidwa ndi maatomu a carbon omangidwa ndi zinthu zambiri zachitsulo kuchokera pagawo lachinayi, lachisanu, ndi lachisanu ndi chimodzi la tebulo la periodic. Zinapezeka kuti zitsulo zochokera pagawo lachisanu ndi lachisanu ndi chimodzi, monga titaniyamu, niobium, ndi tungsten, zinali zofunika kwambiri pakulimbikitsa kulimba kwa zoumbazo chifukwa cha kuchuluka kwa ma elekitironi a valence.

Ma elekitironi a Valence ndi ma elekitironi omwe amapezeka mu chipolopolo chakunja cha atomu chomwe chimagwirizana ndi ma atomu ena. Pogwiritsa ntchito zitsulo zokhala ndi ma electron ambiri a valence, ofufuzawo adatha kupititsa patsogolo kukana kwa ceramics kuti awonongeke pansi pa katundu wamakina ndi kupsinjika maganizo. Zoumbazi zimawonetsa machitidwe odumphira, ofanana ndi zitsulo, kutanthauza kuti amatha kupindika kwambiri asanathyoke.

Kupyolera mu kuyerekezera koyerekeza ndi kuyesa ndi kuyesa, gululo linazindikira ma carbides awiri apamwamba kwambiri omwe amasonyeza kukana kwapadera kwa kusweka. Zidazi zinkatha kupunduka kapena kutambasula pamene zidakhudzidwa ndi makina kapena kupsinjika maganizo, m'malo mowonetsa kuyankha kosasunthika kwazoumba. Zomangira mkati mwa zidazo zidakonzedwanso kuti zitseke mipata ya atomu yomwe idapangidwa ngati zida zidadulidwa kapena kung'ambika, kuletsa kupanga ming'alu.

Vutoli tsopano ndikukulitsa kupanga ziwiya zadothi zolimba zazamalonda. Kupambana kumeneku kuli ndi kuthekera kosintha mafakitale osiyanasiyana omwe amadalira zida zadothi zogwira ntchito kwambiri, kuyambira pazamlengalenga kupita ku biomedical. Kulimba kwa zida zadothi kumatsegulanso zitseko zogwiritsa ntchito mopitilira muyeso, monga mayendedwe otsogola a magalimoto a hypersonic, komwe amatha kuteteza zinthu zofunika kwambiri ndikupangitsa magalimoto kuti athe kupirira ndege zapamwamba kwambiri.

Ntchitoyi idathandizidwa ndi Swedish Research Council, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, ndi The Oerlikon Gulu.

Sources:

- Nkhani yochokera kumagwero: "Ofufuza Amapanga Zoumba Zolimba Zomwe Zimakhala Zolimba Kukaniza Kusweka" - University of California San Diego

- Tanthauzo la zoumba: Britannica.com

- Tanthauzo la ma elekitironi a valence: Chemistry LibreTexts