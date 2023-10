Njira Yatsopano Yopangidwa Yowongolera Kuyenda kwa Electron mu Zida Zamtundu wa Quantum

By

Ofufuza ochokera ku Penn State apanga njira yamagetsi yowongolera momwe ma electron amayendera muzinthu zamtundu wa quantum, zomwe zingapangitse kupita patsogolo kwa zida zamagetsi ndi makompyuta a quantum. Njirayi idawonetsedwa muzinthu zomwe zikuwonetsa zotsatira za quantum anomalous Hall (QAH), pomwe kuyenda kwa ma electron m'mphepete mwa chinthu sikutaya mphamvu. Izi zimachitika muzinthu zomwe zimadziwika kuti QAH insulators, zomwe ndi zotchingira zam'mwamba zomwe zimayendetsa m'mphepete mwawo. Ofufuzawa adapeza kuti kugwiritsa ntchito kugunda kwaposachedwa kwa insulator ya QAH kumatha kusintha komwe kumayendera ma elekitironi. Kutha kuwongolera kuyenda kwa ma elekitironi ndikofunikira pakukhathamiritsa kusamutsa ndi kusunga zidziwitso muukadaulo wa quantum.

Njira yapitayi yosinthira njira yoyendera ma elekitironi idadalira maginito akunja, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kugwiritsa ntchito zida zazing'ono ngati mafoni a m'manja. Njira yatsopano yamagetsi imapereka njira yabwino komanso yothandiza. Ofufuzawo adakometsa insulator ya QAH powonjezera kachulukidwe kazomwe zimagwiritsidwa ntchito pakalipano, zomwe zidapangitsa kuti pakhale kachulukidwe kakang'ono kwambiri komwe kakusintha momwe maginito amayendera komanso momwe amayendera ma elekitironi. Kusinthaku kuchoka ku maginito kupita ku mphamvu zamagetsi muzinthu za quantum ndizofanana ndi kusintha komwe kunachitika posungirako zakale, pomwe maginito adasinthidwa ndi njira zamagetsi mumatekinoloje atsopano.

Gulu lofufuza linaperekanso kutanthauzira mwachidziwitso cha njira yawo. Pakali pano akuyang'ana pa kuyimitsa ma elekitironi panjira yawo ndikuwonetsa zotsatira za QAH pa kutentha kwakukulu. Cholinga cha nthawi yayitali ndikubwereza zotsatira za QAH pa kutentha koyenera kwambiri mwaukadaulo. Kafukufukuyu adathandizidwa ndi Army Research Office, Air Force Office of Scientific Research, ndi National Science Foundation, ndi thandizo lina lochokera ku Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science ku Penn State ndi Gordon ndi Betty Moore Foundation EPiQS Initiative. .

Chitsime: Penn State University

Tanthauzo:

- Quantum anomalous Hall (QAH) zotsatira: Chodabwitsa chomwe ma electron akuyenda m'mphepete mwa chinthu sikutaya mphamvu.

- Ma insulators a QAH: Zida zomwe zimasonyeza zotsatira za QAH, zomwe ndi mtundu wa insulator ya topological yomwe imangoyendetsa zamakono m'mphepete mwawo.

- Topological insulator: Zinthu zomwe zimakhala zotchingira mkati mwake koma zimatha kuyendetsa magetsi pamtunda wake kapena m'mphepete chifukwa cha mawonekedwe ake apadera amagetsi.

Sources:

- Penn State University (palibe URL yoperekedwa)