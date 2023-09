The Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

By

Kupezeka kwa ma exoplanet kwakulitsa kumvetsetsa kwathu zakuthambo ndikutsutsa malingaliro athu omwe alipo kale a mapangidwe a mapulaneti. Pakati pa ma exoplanets ambiri omwe adalembedwa, Gliese 367 b, yemwe amadziwikanso kuti Tahay, ndi wodabwitsa. Imatchulidwa ngati pulaneti la Ultrashort Period (USP) chifukwa cha nthawi yayifupi kwambiri ya maola 7.7 okha. Chomwe chimapangitsa Gliese 367 b kukhala yochititsa chidwi kwambiri ndi kapangidwe kake kolimba kwambiri, komwe kumakhala ndi kachulukidwe pafupifupi kawiri kuposa padziko lapansi.

Elisa Goffo, mlembi wamkulu wa kafukufuku yemwe wachitika posachedwa ku Yunivesite ya Turin, akuyerekeza Gliese 367 b ndi pulaneti lofanana ndi Dziko Lapansi pomwe chofunda chake chamiyala chikuchotsedwa. Izi zikusonyeza kuti dzikoli lapangidwa makamaka ndi chitsulo. Kafukufukuyu, wotchedwa "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Kupezeka kwa Mapulaneti Awiri Owonjezera Ochepa Pamasiku 11.5 ndi 34," sikungowonjezera miyeso ya Gliese 367 b's mass ndi radius komanso zikuwonetsa kukhalapo kwa mapulaneti awiri achibale.

Kupezeka kwa Gliese 367 b kunapangidwa pogwiritsa ntchito deta yochokera ku Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) mu 2021. Komabe, kafukufuku waposachedwapa anagwiritsa ntchito mawonekedwe a High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) ku European Southern Observatory kuti apeze miyeso yolondola kwambiri. . Ofufuzawa adapeza kuti Gliese 367 b ili ndi radius ya 70 peresenti ya Dziko Lapansi ndi unyinji wa 63 peresenti ya Dziko Lapansi, kupangitsa kuti ikhale yolimba kawiri kuposa dziko lathu lapansi.

Kuchulukana kwachilendo kwa Gliese 367 b kukuwonetsa kuti mwina ndi phata la pulaneti lomwe linali lalikulupo, litataya chofunda chake chamwala chifukwa cha tsoka lalikulu kapena kuwombana ndi mapulaneti ena pakupangidwa kwake. Kuthekera kwina ndikuti Gliese 367 b ndi chotsalira cha chimphona cha gasi chomwe chinasamukira pafupi ndi nyenyezi yake, zomwe zidachititsa kuti mpweya wake uchoke.

Kafukufukuyu adawonetsanso kukhalapo kwa mapulaneti awiri owonjezera mu dongosolo, Gliese 367 c ndi d, zomwe zimatsimikiziranso kuti mapulaneti a Ultrashort Period nthawi zambiri amapezeka mu machitidwe omwe ali ndi mapulaneti angapo. Mapulaneti amzake awa, ngakhale amazungulira pafupi ndi nyenyezi ngati Gliese 367 b, ali ndi misa yotsika. Kukhalapo kwa mapulaneti a abale kumapereka zidziwitso zofunikira pakumvetsetsa momwe Gliese 367 b.

Kafukufuku wopangidwa ndi Goffo ndi anzake amathandizira kuti tidziwe za ma exoplanets komanso mitundu yosiyanasiyana ya mapulaneti omwe amapezeka m'chilengedwe. Zotsatira za kafukufukuyu zili ndi tanthauzo pa kumvetsetsa kwathu kwa mapangidwe a mapulaneti ndi momwe mapulaneti angapangidwire zomwe zinapangitsa kuti dziko lapansi likhale lolemera kwambiri la Gliese 367 b.

