Kupulumuka Kutha kwa Dzuwa: Tsogolo la Planet V

Tsogolo la Planet V, gulu lakumwamba longopeka lomwe lili mkati mwa dzuŵa lathu, pakutha kwa dzuŵa lakhala nkhani yochititsa chidwi kwambiri pakati pa asayansi ndi anthu onse. Monga nyenyezi yotsatizana kwambiri ya mtundu wa G, dzuŵa ndilofunika kwambiri pakugwira ntchito kwa mapulaneti athu ozungulira mapulaneti, limapereka kutentha ndi kuwala kofunikira pa zamoyo Padziko Lapansi ndi kukhudza momwe mapulaneti ena amayendera. Komabe, mofanana ndi nyenyezi zonse, dzuŵa silikhala ndi moyo wautali.

Pafupifupi zaka mabiliyoni asanu, asayansi akulosera kuti dzuŵa lidzawononga mafuta ake a haidrojeni n’kusanduka chimphona chofiyira, ndipo kenako n’kusanduka chimphona choyera. Izi zidzakhudza kwambiri mapulaneti, zomwe zingathe kuwononga mapulaneti.

Planet V, ndi cholinga cha zokambiranazi, ili m'dera lokhalamo anthu, lomwe limadziwikanso kuti Goldilocks zone, la mapulaneti athu. Chigawochi chimanena za dera lozungulira nyenyezi kumene mikhalidwe imakhala yabwino kuti pakhale madzi amadzimadzi padziko lapansi, mkhalidwe womwe amakhulupirira kuti ndi wofunikira pa moyo monga momwe tikudziwira.

Kupulumuka kwa Planet V pamene dzuŵa likutha kumadalira zinthu zingapo, ndipo chofunika kwambiri ndicho mtunda wake kuchokera kudzuwa. Dzuwa likamakula n’kukhala chimphona chofiyira, akuyembekezeka kumiza mapulaneti amkati, kuphatikizapo Dziko Lapansi. Ngati Planet V ili kupitirira kukula kwa radial uku, ikhoza kuthawa chiwonongeko.

Komabe, kupeŵa kukula koyambirira sikumatsimikizira kukhalapo kwa nthaŵi yaitali kwa Planet V. Kusintha kwa dzuŵa kukhala chinthu choyera kwambiri kudzachepetsa kwambiri kuwala kwake, zomwe zidzachititsa kutentha kwambiri pa mapulaneti onse otsalawo. Pokhapokha ngati Planet V ili ndi gwero la kutentha kwa mkati kapena mpweya wokhuthala, womwe umapangitsa kutentha, ukhoza kukhala bwinja lozizira kwambiri lomwe silingathe kuchirikiza zamoyo.

Kuonjezela apo, pamene dzuŵa likufa, mphepo zamphamvu za dzuŵa zimatha kucotsa mlengalenga. Popanda mlengalenga woteteza, Planet V ikadakumana ndi ma radiation oyipa a zakuthambo ndikukumana ndi chiwopsezo chokulirapo cha bombardment ya asteroid ndi comet, zomwe zimapangitsa kupulumuka kukhala kovuta kwambiri.

Pomaliza, ngakhale kuti n’zotheka kuti Planet V ipirire kusintha kwa dzuŵa n’kukhala chimphona chofiyira n’kusanduka chimphona choyera, mikhalidwe ya padziko lapansi pambuyo pa zochitikazi ingakhale yosasangalatsa. Kupulumuka kwa mitundu ina iliyonse ya zamoyo pa Planet V kungadalire mphamvu yawo yozolowera mikhalidwe yovutayi.

Kusanthula uku kumachokera pakumvetsetsa kwathu kwaposachedwa kwa kusintha kwa nyenyezi ndi sayansi ya mapulaneti. Zomwe zidzatulukire m'tsogolo komanso kupita patsogolo kwaukadaulo kungapereke chidziwitso chatsopano chamoyo wa mapulaneti opitilira moyo wa nyenyezi zawo.

