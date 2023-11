Kuzindikira Kwatsopano Pakupititsa patsogolo Kuswana kwa Cherry Chokoma

By

Kuswana kwa chitumbuwa chokoma kwapita patsogolo kwambiri m'zaka zaposachedwa pogwiritsa ntchito zolembera mamolekyulu ndi kutsatizana kwa ma genome kuti apititse patsogolo mikhalidwe yofunikira posankha cholembera (MAS). Komabe, njira zoweta zachikhalidwe zakhala zikukumana ndi zovuta chifukwa cha kuchepa kwachangu komanso kukwera mtengo. Pofuna kuthana ndi zopingazi, ofufuza atembenukira ku maphunziro apamwamba kwambiri a genome-wide association (GWAS) kuti afulumizitse kuswana kwa mitundu yatsopano ya zitumbuwa zotsekemera.

M'buku laposachedwa lotchedwa "High-resolution genome-wide association study of the Czech collection of sweet cherry (Prunus avium L.) pa kukula kwa zipatso ndi makhalidwe abwino," ofufuza anagwiritsa ntchito kutsatizana kwa anthu awiriawiri pa nsanja ya Illumina NovaSeq 6000. Njirayi idapangitsa kuti pakhale kutsatizana kwakukulu kwa 4.15-Tb, kupereka kufalikira kwa ma genome komanso kulola kuzindikirika kwa ma nucleotide polymorphisms (SNPs) apamwamba kwambiri opitilira 1.7 miliyoni kudera lonselo.

Kusanthula mozama pogwiritsa ntchito principal component analysis (PCA) ndi Bayesian information criterion (BIC) kunavumbula anthu amtundu umodzi wopanda timagulu tating'ono ta chibadwa. Komabe, kusiyana kwakukulu kunawonedwa m'makhalidwe osiyanasiyana, makamaka mkati mwa Kutoleredwa kwa Genetic Resources (CGR). Kusiyana kwamitundu kunali kodziwika pakati pa anthu, pomwe ma CGR amawonetsa mitundu yotakata, pomwe kukula kwake monga kulemera kwa zipatso kunali kokulirapo pazowonjezera zoswana (BM).

GWAS yogwiritsa ntchito mtundu wa FarmCPU idazindikira ma SNP 59 okhudzana ndi mikhalidwe khumi ndi imodzi, kuphatikiza nthawi yokolola, mtundu wa zipatso, ndi mtundu wa thupi. Kupeza kofunikira kunali kuzindikirika kwa kufufutidwa m'chigawo cha MYB10, chomwe chimathandizira kuzindikira mtundu wa zipatso. Kuonjezera apo, mayanjano anapezeka pakati pa zizindikiro za SNP ndi kulimba kwa zipatso, kukula kwake, ndi kulemera kwake, kupereka zidziwitso za chibadwa cha makhalidwe ofunikawa.

Kuphatikiza apo, midadada ya haplotype yokhala ndi ma SNP ofunikira idazindikirika, kuthandizira kupanga mapu a majini okhudzana ndi mikhalidwe inayake. Mwa majini 141 omwe adadziwika, 104 anali ndi ntchito zodziwika, kuwunikira ntchito zomwe angachite pozindikira ma phenotypes.

Zomwe zapezazi zimathandizira kuti pakhale mapu atsatanetsatane amtundu wa chitumbuwa chokoma ndikuyika maziko olimba a ntchito zoweta mtsogolo. Pomvetsetsa zomwe zimayambitsa chibadwa cha mikhalidwe yofunika kwambiri ya phenotypical, ofufuza atha kufulumizitsa kupanga mitundu yatsopano ya chitumbuwa chokoma chokhala ndi mawonekedwe owongolera.

FAQs

Q: Kodi kusankha kothandizidwa ndi chikhomo (MAS) pakuweta kwa chitumbuwa chokoma ndi chiyani?

A: Kusankhidwa kwa Marker-assisted (MAS) ndi njira yobereketsa yomwe imaphatikizapo kugwiritsa ntchito zolembera za maselo kuti zizindikire zomwe zimakondweretsa zomera za chitumbuwa chokoma. Posankha anthu omwe ali ndi zolembera zomwe akufuna, obereketsa amatha kukhala ndi mwayi wobala ana omwe akufuna.

Q: Kodi maphunziro a high-resolution genome-wide association (GWAS) amathandiza bwanji pa kuswana kwa chitumbuwa chokoma?

A: High-resolution genome-wide association study (GWAS) imalola ochita kafukufuku kuzindikira mayanjano pakati pa zizindikiro za majini, zomwe zimatchedwa single nucleotide polymorphisms (SNPs), ndi makhalidwe ofunika kwambiri mu chitumbuwa chokoma. Potchula maubwenzi amenewa, oŵeta amatha kuswana anthu omwe ali ndi makhalidwe omwe akufuna, zomwe zimapangitsa kuti pakhale mitundu yabwino.

Q: Kodi midadada ya haplotype mu kuswana kwa chitumbuwa chokoma ndi chiyani?

A: Ma block a haplotype ndi zigawo za genome pomwe gulu la SNPs limatengera cholowa limodzi mwa anthu. Mu kuswana kwa chitumbuwa chokoma, midadada ya haplotype imatha kuthandizira kuzindikira zigawo za genome zomwe zimakhala ndi majini okhudzana ndi mawonekedwe enaake. Pophunzira midadada imeneyi, oŵeta atha kudziwa zambiri za chibadwa cha makhalidwe abwino ndikuthandizira zoyesayesa zoweta.

Q: Kodi zotsatira za kafukufukuyu zingapindulitse bwanji kuswana kwa ma cherry?

Yankho: Zotsatira za kafukufukuyu zikupereka chidziŵitso chofunikira pa chibadwa cha mikhalidwe yofunika kwambiri ya chitumbuwa chokoma. Pomvetsetsa maziko a chibadwa a mikhalidwe monga kukhwima kwa zipatso, ubwino wake, mtundu, kulimba, ndi kukula kwake, oŵeta atha kupanga zosankha mwanzeru posankha makolo oti abereke. Kudziwa kumeneku kumatha kufulumizitsa kupangidwa kwa mitundu yatsopano ya zitumbuwa zotsekemera zokhala ndi mawonekedwe owongolera omwe amakwaniritsa zomwe msika umakonda komanso zomwe ogula amakonda.