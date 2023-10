Kuvina Kwambiri Pakati pa Nervous and Immune Systems: Malingaliro ochokera ku Neuro-Immune Axis

By

Ngakhale kuti ndi magulu osiyana, manjenje ndi chitetezo cha mthupi zimakhala ndi ubale wovuta kudalirana. Kuvina kovutirako kumeneku pakati pa machitidwe awiriwa, omwe amadziwika kuti neuro-immune axis, amatenga gawo lofunikira pakukonza njira zosiyanasiyana zathupi muubongo, khungu, ndi m'mimba. Kulankhulana pakati pa maselo m'machitidwe awa kwachititsa chidwi asayansi monga Isaac Chiu, katswiri wa immunobiologist ku Harvard Medical School.

Kafukufuku wa Chiu adayang'ana pakuvumbulutsa kuyanjana kovutirapo pakati pa ma T cell, microglia, ndi mabakiteriya pankhani ya neurodegeneration, matenda akhungu a bakiteriya, komanso matenda a tizilombo toyambitsa matenda monga meningitis, anthrax, ndi colitis. Zotsatira zake zawunikira njira zatsopano zowawa ndi kutupa, kuwulula momwe ma neuroni, maselo oteteza thupi, ndi tizilombo tating'onoting'ono timagwirira ntchito.

Ululu, mphamvu yofunikira ya thupi yozindikira ngozi, imagwirizana kwambiri ndi chitetezo chamthupi. Nociceptor neurons, omwe ali ndi udindo wogwirizanitsa ululu, amalumikizana ndi maselo a chitetezo cha mthupi kudzera mu bidirectional crosstalk. Maselo a chitetezo cha mthupi amapanga zinthu zomwe zimatha kukhudza mwachindunji mitsempha, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zovuta kumva ululu. Komanso, ma nociceptors amasunga ma neuropeptides omwe maselo a chitetezo cha mthupi amatha kuzindikira, kukhudza khalidwe lawo.

Gulu lofufuza la Chiu layang'ana kwambiri ma neuropeptides monga calcitonin peptide yokhudzana ndi jini (CGRP) komanso kulumikizana kwawo ndi ma cell a chitetezo chamthupi, makamaka macrophages, neutrophils, monocytes, T cell, ndi B cell. Gululo linapeza kuti kuyanjana pakati pa ma neuropeptides ndi ma cell receptors a chitetezo cha mthupi kungakhudze kupanga cytokine, macrophage polarization, recruitment neutrophil, ndi mayankho a T cell. Ma neuropeptides awa amagwira ntchito zamphamvu zowongolera chitetezo chokwanira.

Pankhani ya matenda oyambitsidwa ndi tizilombo tating'onoting'ono, gulu la Chiu lidapeza chidziwitso chochititsa chidwi cha momwe ulusi wowawa ungaberedwe ndi mabakiteriya. Mwachitsanzo, mu meningitis yoyambitsidwa ndi Streptococcus pneumoniae ndi Streptococcus agalactiae, tizilombo toyambitsa matenda timene timayambitsa nociceptor neurons kupyolera mu poizoni wopanga pore wotchedwa pneumolysin. Kutsegulaku kumabweretsa kupanga CGRP, yomwe imalepheretsa kupanga ma cytokines oteteza ndi macrophages, kulola mabakiteriya kukhala ndi moyo ndikulowa muubongo mosavuta.

Kupyolera mu kafukufuku wawo, Chiu ndi gulu lake atha kugwiritsa ntchito njira ya neuro-immune mu zinyama kuti apititse patsogolo mphamvu ya chitetezo cha mthupi kulimbana ndi matenda a bakiteriya monga meningitis. Poyang'ana momwe ma cell amagwirira ntchito komanso kugwiritsa ntchito njira za vivo ndi mu vitro, azindikira kuyanjana kovutirapo pakati pa ma neuron, ma cell a chitetezo chamthupi, ndi ma virus.

Kafukufukuyu ali ndi zofunikira kwambiri pa njira zochiritsira. Poyang'ana njira zowawa, monga kutsekereza CGRP, zitha kukhala zotheka kuwonjezera mayankho a chitetezo chamthupi polimbana ndi matenda. Kumvetsetsa kwa neuro-immune axis kumatsegula njira yatsopano yochizira matenda ndi matenda osiyanasiyana.

