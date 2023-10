Kuwonera Padziko Lovuta Kwambiri la Milalang'amba Yamdima

By

Zinthu zamdima, chinthu chodabwitsa komanso chosamvetsetseka chomwe chimapanga mbali yaikulu ya chilengedwe chathu, chikupitirizabe kuchititsa chidwi akatswiri a zakuthambo. Ngakhale kuti sichidziwika, zitsanzo za sayansi zimasonyeza kuti zinthu zakuda zimapanga 26% ya chilengedwe chonse, kupitirira kuchuluka kwa zinthu wamba zomwe tingathe kuziwona.

Pofuna kumvetsa zinsinsi za chilengedwe, akatswiri a sayansi ya zakuthambo anakumana ndi milalang’amba imene nthaŵi zambiri imakhala yakuda. Chimodzi mwa zinthu zomwe zapezedwa ngati Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) m'chaka cha 2016. Ngakhale kuti kuchuluka kwake kunali kofanana ndi Milky Way yathu, kusowa kwa nyenyezi zowala komanso momwe milalang'amba imasonyezera kulamulira kwa zinthu zakuda mkati mwa mlalang'amba wodabwitsawu.

Asayansi apezanso “milalang’amba yomwe ili pafupi ndi mdima,” yomwe siili mdima wathunthu. Milalang'amba imeneyi ili ndi kuwala kochepa ndipo imakhala ndi zinthu zakuda zambiri. Mu vumbulutso lochititsa chidwi, ofufuza ayenera kuti posachedwapa apeza mlalang'amba waukulu kwambiri womwe uli pafupi ndi mdima mpaka lero.

Mlalang'amba umenewu umatchedwa "Nube," gulu lakumwambali likuyerekezeredwa kukhala ndi zaka pafupifupi 10 biliyoni. Kupezeka kwake kudachitika pakuwunika kwa data yomwe idasonkhanitsidwa ndi IAC Stripe 82 Legacy Project, yomwe idayang'ana dera linalake lakumwamba lojambulidwa ndi SDSS Telescope. Chomwe chimasiyanitsa Nube ndi kutalika kwake kwa theka la kuwala kwa zaka 22,500, kuwirikiza katatu kuposa UDG wamba.

Kuphatikiza apo, mlalang'amba wa Nube umakhala ndi mpweya wochepa kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kuwala kwa 26.75 mag / arcsec2 yokha. Kuti zimenezi zitheke, ma UDG okhazikika, amene kale amaganiziridwa kuti ndi m’gulu la milalang’amba yosaoneka bwino kwambiri m’chilengedwe chonse, ali ndi kuwala kwa pamwamba kuwirikiza kakhumi. M'malo mwake, zinthu zakumwamba zakuya pamwamba pa 22 mag/arcsec zimawonedwa ngati zofowoka, ndi thambo lakuda kotheratu lokhala ndi kuwala kwapamwamba kwa 21.8 mag/arcsec.

Pokhala ndi unyinji wa nyenyezi pafupifupi 390 miliyoni kuposa wa Dzuwa lathu, Nube ndi yotuwa poyerekezera ndi kuwala kwa Milky Way. Komabe, ndikofunikira kudziwa kuti ngakhale ma UDG wamba ali ndi nyenyezi 1% yokha monga mlalang'amba wathu wakunyumba, zomwe zimapangitsa kuyerekeza mitundu iwiri ya milalang'amba kukhala yopanda chilungamo.

Kupezeka kwa mlalang'amba wa Nube kwadzetsa kukambirana kochititsa chidwi pakati pa asayansi okhudzana ndi komwe unachokera komanso mawonekedwe ake apadera. Kodi chikhalidwe chake chachilendo chinabwera chifukwa cha mapangidwe ake, kapena china chake chosintha chidachitika pambuyo pake? Tsogolo lili ndi ziyembekezo zosangalatsa zovumbula zovuta za milalang’amba yakuda imeneyi.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Q: Kodi chinthu chakuda ndi chiyani?

Yankho: Chinthu chamdima ndi mtundu wa chinthu chomwe sichitulutsa, kuyamwa, kapena kuwunikira, kupangitsa kuti isawonekere komanso kusazindikirika kudzera munjira zachikhalidwe. Amakhulupirira kuti amapanga pafupifupi 26% ya chilengedwe chonse.

Q: Kodi mlalang'amba wapafupi ndi mdima ndi chiyani?

Yankho: Mlalang’amba wapafupi ndi mdima umanena za mlalang’amba umene uli ndi kuwala kochepa ndipo uli ndi zinthu zambiri zakuda. Milalang'amba iyi si yakuda kotheratu koma imayandikira kuti ikwaniritse tanthauzo limenelo.

Q: Kodi mlalang'amba wa Nube unapezeka bwanji?

A: Mlalang'amba wa Nube udazindikirika kudzera pakuwunika kwa data kuchokera ku IAC Stripe 82 Legacy Project. Ntchitoyi idayang'ana kwambiri dera linalake lakumwamba lojambulidwa ndi SDSS Telescope.

Q: Kodi mlalang'amba wa Nube umafananiza bwanji ndi Milky Way?

Yankho: Mlalang’amba wa Nube uli ndi mphamvu ya nyenyezi pafupifupi nthawi 390 miliyoni kuposa ya Dzuwa lathu, pamene Milky Way ndi yaikulu kuwirikiza ka 3,800. Komabe, kufananiza ziwirizi ndizovuta chifukwa ngakhale ma UDG wamba ali ndi nyenyezi zochepa kwambiri kuposa Milky Way.

Q: Kodi kupezeka kwa milalang’amba yakuda kumatanthauza chiyani?

Yankho: Kupezeka kwa milalang’amba yakuda kumadzutsa mafunso ochititsa chidwi ponena za chiyambi ndi chilengedwe cha milalang’amba yoteroyo. Asayansi amachita chidwi ndi ngati zida zawo zachilendo zidawonekera panthawi yopanga kapena zidachitika chifukwa chakusintha kwamtsogolo.