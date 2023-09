Photon Yakuda Yazindikirika Kuti Ndi Yemwe Angathe Kusankha Mdima Wamdima

By

Kafukufuku waposachedwa ndi ofufuza ku ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics ndi University of Adelaide akuwonetsa kuti zithunzi zakuda zitha kukhala ulalo wosowa womvetsetsa momwe zinthu zamdima zimakhalira. Ma photon amdima ndi tinthu tating'onoting'ono tomwe titha kukhala ngati mlatho pakati pa gawo lamdima la tinthu tating'onoting'ono ndi zinthu zokhazikika.

Zinthu zamdima ndi chinthu chodabwitsa chomwe chimakhala ndi mphamvu yokoka pa zinthu zabwinobwino, zomwe zimapangitsa kuti milalang'amba izungulira mwachangu kuposa momwe amayembekezera komanso kuti kuwala kumapinda mozungulira zinthu zazikuluzikulu. Ngakhale pali anthu angapo ofuna kusankha zinthu zakuda, mtundu wamba wa particle physics sunathe kulongosola mwatsatanetsatane.

Katswiri wa sayansi ya zakuthambo Nicholas Hunt-Smith ndi gulu lake anaunika zambiri kuchokera ku zoyeserera za particle collider ndipo anapeza kuti kupezeka kwa ma photon akuda kumagwirizana bwino ndi zotsatira zomwe zawonedwa poyerekeza ndi chitsanzo chokhazikika. Pokhala ndi chidaliro cha 6.5 sigma, zovuta zomwe zithunzi zamdima sizimafotokozera zomwe zikuwonekerazo zikuyerekezedwa kukhala pafupifupi imodzi mwa biliyoni.

Ofufuzawo adayang'ana kwambiri njira yobalalika kwambiri ya inelastic, yomwe ndi njira yomwe tinthu timabalalika potsatira kugunda kwamphamvu kwambiri. Iwo anaganiziranso muon maginito anomaly, amene amayesa kupatuka kwa khalidwe muon mu amphamvu maginito maginito zolosera muyezo chitsanzo.

Poyambitsa kuthekera kwa mafotoni amdima, zokonda za iwo monga phungu zinawonjezeka, ndipo muon magnetic anomaly inachepetsedwa kwambiri. Zotsatirazi zikugwirizana ndi lingaliro lakuti ma photon akuda angakhale umboni wa kupezedwa kwa tinthu.

Ngakhale kuti kufufuza kwina ndi kutsimikizira kumafunika, gululo likuyembekeza kuti zomwe apeza zidzalimbikitsa ofufuza ena kuti afufuze kukhalapo kwa zithunzi zakuda ndi zotsatira zake pakumvetsetsa zinthu zamdima.

Gwero: Journal of High Energy Physics.