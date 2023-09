Mitundu Yatsopano Yama Superconductors Inapanga Atomu Imodzi Panthawi

Ofufuza ochokera ku yunivesite ya Zurich apanga bwino kwambiri pankhani ya superconductivity mwa kukonza maatomu amodzi panthawi. Kupambana uku kuli ndi kuthekera kosintha kakulidwe kazinthu ndikupititsa patsogolo ukadaulo wa quantum computing.

Mwachikhalidwe, ma topology achilengedwe a ma atomu apangitsa kuti zikhale zovuta kupanga zatsopano zakuthupi. Komabe, asayansi aku University of Zurich adapanga bwino ma superconductors pokonza maatomu pawokha, zomwe zidapangitsa kuti pakhale mayiko atsopano a zinthu.

Tsogolo lazinthu zamagetsi zimatengera kupezeka kwa zida zapadera, ndipo kupambana kumeneku kumapereka mwayi wodalirika wopanga zinthu zatsopano. Pothana ndi malire a zinthu zomwe zimachitika mwachilengedwe, ofufuzawo atsegula njira yazinthu zatsopano zamaukadaulo amtsogolo amagetsi ndi makompyuta.

Kupezeka kwa zida zatsopano ndikofunikira pakupanga makompyuta amtsogolo. Kupambana kumeneku kungakhale ndi tanthauzo lalikulu pamapangidwe ndi magwiridwe antchito a makompyuta. Kuchokera pazamagetsi zamakasitomala kupita ku makompyuta a neuromorphic ndi makompyuta a quantum, kusaka kwazinthu zatsopano zakuthupi ndizomwe zimayambitsa izi.

Mu kafukufuku wawo wofalitsidwa mu Nature Physics, ofufuza ochokera ku yunivesite ya Zurich, mogwirizana ndi akatswiri a sayansi ya zakuthambo ochokera ku Max Planck Institute of Microstructure Physics ku Germany, anapereka njira yatsopano ya superconductivity. Anapanga zinthu zofunika atomu ndi atomu.

Ma Superconductors ndi ochititsa chidwi kwambiri chifukwa cha kukana kwawo kwamagetsi kwa zero pa kutentha kochepa. Amagwiritsidwa ntchito m'makompyuta ambiri a quantum pazochita zawo zapadera ndi maginito. Komabe, ndi mayiko ochepa chabe a superconducting omwe awonetsedwa bwino muzinthu. Ndi kupambana uku, ofufuza adatha kupanga mitundu iwiri yatsopano ya superconductivity.

Kupambana kumeneku sikungotsimikizira zoneneratu za akatswiri a sayansi ya zakuthambo komanso kumatsegula mwayi wofufuza zatsopano za nkhani ndi momwe zidzagwiritsire ntchito makompyuta amtsogolo.

Reference: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for crystalline topological superconductivity" by Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi ndi Titus Neupert , Nature Physics, 10 July 2023.

Sources:

- Nature Physics: Magazini yasayansi yowunikiridwa ndi anzawo yofotokoza za sayansi, yofalitsidwa ndi Nature Research. Zimaphatikizapo zolemba, makalata, ndemanga, zowunikira kafukufuku, nkhani ndi malingaliro, ndemanga, ndemanga zamabuku, ndi makalata.