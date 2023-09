Maselo Aumunthu Amatsatira Chitsanzo cha Kukula ndi Kuwerengera

By

Mu kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, ofufuza ochokera ku yunivesite ya McGill apeza njira yochititsa chidwi m'maselo aumunthu yomwe ikuwoneka kuti ikutsatira masamu osasinthasintha pa chamoyo chonse. Kafukufukuyu akuwonetsa mgwirizano wosiyana pakati pa kukula kwa maselo ndi kuwerengera, zomwe zikuwonetsa kusinthanitsa pakati pa mitundu iyi.

Kukula ndi kuchuluka kwa ma cell kumachita mbali yofunika kwambiri pakukula ndi kugwira ntchito kwa thupi la munthu. Komabe, mpaka pano, palibe kafukufuku wokwanira yemwe wasanthula ubale wazinthu izi m'thupi lonse la munthu. Kuti akwaniritse kusiyana kumeneku, gulu lofufuza lidapanga zambiri kuchokera kumagwero opitilira 1,500 omwe adasindikizidwa kuti apange tsatanetsatane wa kukula kwa maselo ndikuwerengera mitundu yayikulu yama cell.

Zotsatira za kafukufukuyu zikuwonetsa kuti kukula kwa maselo kumawonjezeka, kuchuluka kwa maselo kumachepa, ndipo mosiyana. Izi zikutanthauza kuti ma cell omwe ali m'gulu la kukula kwake amathandizira mofanana kuti maselo onse a m'thupi azitha kukhalamo. Ubale pakati pa kukula kwa maselo ndi kuwerengera umakhala wowona m'mitundu yosiyanasiyana ya maselo ndi magulu akulu, zomwe zikuwonetsa kukhazikika kwa homeostasis.

Ofufuzawo amayerekezera kuti mwamuna ali ndi maselo pafupifupi 36 thililiyoni m’thupi mwawo, pamene akazi ali ndi maselo ozungulira 28 thililiyoni, ndipo mwana wazaka khumi ali ndi maselo pafupifupi 17 thililiyoni. Kugawa kwa cell biomass kumayendetsedwa ndi minofu ndi mafuta, pomwe maselo ofiira a magazi, mapulateleti, ndi maselo oyera amagazi amakhudza kwambiri kuchuluka kwa maselo.

Chochititsa chidwi n'chakuti, selo lirilonse limakhala ndi kukula kwake komwe kumakhala kofanana panthawi yonse ya chitukuko cha munthu. Njira imeneyi ndi yogwirizana pa mitundu yonse ya zinyama zoyamwitsa, zomwe zikusonyeza mfundo yofunikira ya biology ya maselo.

Ponseponse, kafukufukuyu akuwunikira ubale wovuta pakati pa kukula kwa maselo ndi kuwerengera m'thupi la munthu. Zomwe zapezazi zimapereka chidziwitso chofunikira pakukula ndi kagwiritsidwe ntchito ka maselo, ndikutsegula njira zatsopano zowunikiranso zasayansi.

