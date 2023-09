Telescope ya New Wide-Field ku China Ijambula Chithunzi Chodabwitsa cha Galaxy Andromeda

Dziko la China posachedwapa lavumbulutsa telesikopu yake yatsopano kwambiri, Wide Field Survey Telescope (WFST), yomwe ili kumapiri a Qinghai Province. WFST ndi mainchesi 8.2 mapazi (2.5 metres), WFST ndiye malo akulu kwambiri ofufuza zanthawi zonse ku Northern Hemisphere. Yokhala ndi zowunikira za CCD 9k x 9k, ili ndi mapikiselo 9,000 mu nkhwangwa zopingasa komanso zowongoka, zomwe zimalola kujambula zithunzi zatsatanetsatane zakuthambo.

Wopangidwa mogwirizana ndi University of Science and Technology of China ndi Purple Mountain Observatory (PMO) pansi pa Chinese Academy of Sciences (CAS), WFST ikufuna kuyang'anira madera ena akumwamba pakapita nthawi, kuzindikira zochitika zakuthambo zakuthambo monga supernovas ndi zochitika zolimbitsa thupi. Idzakulitsanso luso la China pakuwunikira zinthu zapafupi ndi Earth komanso kuchenjeza koyambirira.

Chithunzi choyambirira chomwe chinatulutsidwa ndi WFST ndi chithunzi chochititsa chidwi cha mlalang'amba wa Andromeda, chowonetsera mphamvu zake zazikulu komanso zosasunthika kwambiri. Mapangidwe apamwamba a telescope, monga mbiya ya lens yayitali yochepetsera kuwala kosokera komanso malo ang'onoang'ono otchingira kuwala kuti amve zambiri, zimapangitsa kuti zifanane ndi zida zapamwamba kwambiri zowonera padziko lonse lapansi.

Ntchito yomanga WFST inayamba mu July 2019 pafupi ndi Lenghu Town, yomwe ili pamtunda wa 13,120 ft. (4,000 mamita) pamwamba pa nyanja. Malo abwinowa amakhala ndi thambo lowoneka bwino usiku, mlengalenga mokhazikika, nyengo yowuma, komanso kuwononga pang'ono kwa kuwala.

WFST ikuyimira kupita patsogolo kwakukulu kwa zakuthambo zaku China ndikuwunikira ukatswiri wadzikolo pantchitoyi. Wotchedwa Mozi, wafilosofi wakale waku China, yemwe amadziwikanso kuti Micius, yemwe adayesa zowunikira koyambirira, telesikopuyo ikuwonetsa zatsopano zakunyumba komanso kupita patsogolo kwasayansi ku China.

