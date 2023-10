"Khoma Lalikulu Lobiriwira" la China Limapanga Sink Yofunika Kwambiri ya Carbon, Kafukufuku Wapeza

Bungwe la China la Three-North Afforestation Programme (TNAP), lomwe limadziwikanso kuti “Great Green Wall,” lachita bwino kwambiri polimbana ndi kufalikira kwa chipululu komanso kukonza chilengedwe. Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Ecological Processes wochitidwa ndi asayansi aku China ochokera ku Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences akuwulula kuti TNAP yapanganso sinki wochuluka wa carbon.

TNAP, yomwe idakhazikitsidwa mu 1978, ndi ntchito yayikulu kwambiri yobwezeretsa zachilengedwe padziko lonse lapansi ndipo imafalikira madera ouma komanso ouma a kumpoto chakum'mawa, kumpoto chapakati, ndi kumpoto chakumadzulo kwa China. Pogwiritsa ntchito zithunzi zowonera patali, komanso zowonera m'munda komanso zowerengera zamitengo yamayiko, ofufuzawo adayerekeza kuchuluka kwa kaboni mu biomass, dothi, ndi "carbon ecological effect," zomwe zikutanthauza kuchotsedwa kwa kaboni chifukwa cha kuchepa kwa nthaka chifukwa cha nkhalango. .

Kafukufukuyu adapeza kuti nkhalango zonse za madera a polojekiti ya TNAP zidakula kuchoka pa masikweya kilomita pafupifupi 221,000 mchaka cha 1978 mpaka pafupifupi masikweya kilomita 379,000 mchaka cha 2017. Pazaka makumi anayi zapitazi, bungwe la TNAP lathandizira kuti mpweya wa carbon wokwana matani 47.06 miliyoni pa chaka. Kuphatikiza apo, kumira kwa kaboni pamwamba pa nthaka ndi pansi pa nthaka kudakwera kuchoka pa matani 0.843 biliyoni mu 1978 kufika matani 2.08 biliyoni mu 2017.

Ofufuzawo akuwunikira kufunikira kwa "carbon ecological effect," yomwe imatenga pafupifupi 16% ya kuchuluka kwa carbon sink. Izi zikusonyeza kuti zotsatira za chilengedwe zimagwira ntchito yofunika kwambiri pozindikira kugawidwa kwa carbon stock m'nkhalango zotetezedwa. Kafukufukuyu akugogomezera kuti poyerekezera masingidwe a kaboni ndikupanga mitundu yokhudzana ndi kaboni, kupindula kwa carbon sequestration kuchokera ku chilengedwe cha nkhalango sikuyenera kunyalanyazidwa.

Kafukufukuyu akupereka chizindikiro chowunika kufunikira kwa ntchito zobwezeretsa zachilengedwe m'dziko molingana ndi kuchuluka kwa mpweya wozama komanso kuwunika momwe chilengedwe chimagwirira ntchito. Zikuwonetsa kukhudzidwa kwakukulu kwa "Great Green Wall" yaku China posangosintha chilengedwe komanso kuchepetsa kutulutsa mpweya wa carbon dioxide.

Chitsime: Chinese Academy of Sciences, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8