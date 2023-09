Kuthekera kwa Nyanja Kusunga Carbon Dioxide ndi Kuchepetsa Kusintha kwa Nyengo

Nyanja zapadziko lapansi zimaphimba gawo lalikulu la pamwamba pake, pafupifupi 70%, ndipo zimatha kusunga mpweya woipa womwe umapangitsa kuti nyengo isinthe. Kutha kwa nyanjazi kuti agwire ndi kusunga mpweya woipa wa carbon dioxide akuuphunzira kwambiri ndi asayansi poyesa kumvetsetsa mphamvu ndi kuthekera kwa carbon dioxide.

Bungwe la US Geological Survey (USGS) ndi othandizana nawo akuchita kafukufuku kuti afufuze mbali zosiyanasiyana zosungiramo mpweya m'nyanja. Kafukufukuyu akufuna kudziwa momwe kaboni umalowera m'nyanja, kuchuluka kwa kaboni yomwe yatsatiridwa pakadali pano, kuthekera kochulukirachulukira, komanso nthawi yomwe mpweya wa kaboni umasungidwa. Kuphatikiza apo, asayansi akuwunika momwe mchere wina umathandizira posungirako ndikuchepetsa acidity yam'nyanja.

Mbali imodzi yomwe USGS ikuyang'ana kwambiri ndi mpweya wotengedwa kuchokera ku madambo amadzi kupita kunyanja. Madambo a mafunde amagwirizanitsa nthaka ndi nyanja, ndipo zomera za m’madera amenewa zimatenga mpweya woipa wa carbon dioxide m’mlengalenga. Wina wa kaboni umenewu umasungidwa m’mizu ya zomera ndi m’nthaka, pamene mbali ina imasamutsidwa kumadzi a m’nyanja. Mpweya wotsalawo umatulutsidwanso mumlengalenga ngati mpweya woipa. Kuphunzira kayendedwe ka kaboni uku kumapereka chidziwitso chofunikira pakuchepetsa acidity yam'nyanja.

Pulojekiti ina yotsogozedwa ndi USGS imayang'ana kuthekera kowonjezera mchere wa olivine m'mphepete mwa nyanja kuti muwonjezere kusungirako mpweya m'nyanja. Olivine amadziwika kuti amamwa mpweya woipa wa carbon dioxide ndipo amatha kulowetsedwa kumadera a m'mphepete mwa nyanja ngati mchenga wobiriwira. Ofufuza akufufuza momwe olivine amasinthira chemistry yamadzi a m'nyanja komanso ngati amatha kugwira bwino ndikusunga mpweya wotuluka m'madambo.

Zoyeserera zasayansi izi zimagwira ntchito yofunika kwambiri pakudziwitsa maboma, mabungwe, ndi mabungwe omwe akukhudzidwa ndi kasamalidwe ka malo ndi kubwezeretsanso gombe. Kumvetsetsa mphamvu zosungiramo mpweya m'nyanja kumathandizira kukonza zomangamanga, kuthana ndi kukwera kwa nyanja ndi kukokoloka kwa nyanja, ndikuwunika njira zochepetsera mpweya wa mumlengalenga.

USGS imagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zoyezera kusinthana kwa kaboni, kuphatikiza zipinda za silinda zowonekera kuti ziwunikire kusinthana kwa gasi pakati pa chilengedwe ndi mlengalenga. Ukadaulo wa masensa umagwiritsidwa ntchito kuyeza kuyenda kwa madzi pakati pa madambo ndi nyanja komanso kusanthula momwe madzi amapangidwira. Pophatikiza miyeso iyi ndi zithunzi za satelayiti, asayansi amatha kuyerekeza kuyenda kwa kaboni m'madambo komanso kuthekera kowonjezera kusungirako mpweya m'nyanja.

Mgwirizano wothandizana nawo ndi wofunikira pakuchita kafukufuku. USGS imagwira ntchito limodzi ndi mabungwe aboma, mabungwe amaphunziro, ndi ogwira nawo ntchito m'makampani kuti akweze maziko a chidziwitso ndikuyendetsa luso pakuchotsa mpweya. Othandizana nawo monga National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, ndi Woods Hole Oceanographic Institution amathandizira ukatswiri ndi zida zothandizira maphunziro athunthu.

Ponseponse, pofufuza za kuthekera kwa nyanja zosungira mpweya woipa, asayansi akutsegula zitseko za njira zochepetsera kusintha kwa nyengo. Kumvetsetsa udindo wa madambo ndi nyanja zamchere mu kayendedwe ka kaboni kumathandizira kuti pakhale njira yokwanira yothana ndi kutulutsa mpweya wopangidwa ndi anthu komanso kusintha kwanyengo.

Tanthauzo:

- Kuthamangitsidwa kwa Carbon: Njira yogwira ndikusunga mpweya woipa kuti muchepetse kutuluka kwake mumlengalenga.

- Ocean acidification: Kutsika kosalekeza kwa pH ya m'nyanja yapadziko lapansi, makamaka chifukwa cha kuyamwa kwa carbon dioxide kuchokera mumlengalenga.

- Olivine: mchere womwe mwachibadwa umatenga mpweya woipa ndipo ungagwiritsidwe ntchito kupititsa patsogolo kusungirako mpweya m'nyanja.

