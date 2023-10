Mabowo Akuda Atha Kukhalapo Pamawiri Awiri Okhazikika, Ziwonetsero Zamaphunziro

Ofufuza ochokera ku yunivesite ya Southampton, pamodzi ndi anzawo ochokera ku mayunivesite a Cambridge ndi Barcelona, ​​apeza kuti mabowo akuda amatha kukhalapo awiriawiri omwe ali oyenerera bwino komanso ogwirizana ndi mphamvu ya chilengedwe, kutsanzira dzenje lalikulu lakuda. Kupeza uku kumatsutsana ndi malingaliro odziwika bwino okhudza mabowo akuda, omwe amasonyeza kuti akhoza kukhalapo ngati zinthu zakutali mumlengalenga.

Mabowo akuda ndi zinthu zakuthambo zomwe zili ndi mphamvu yokoka yamphamvu kwambiri, yolimba kwambiri kotero kuti palibe, ngakhale kuwala, komwe kungatulukemo. Zili zowundana kwambiri, zokhala ndi unyinji wokwanira dziko lonse lapansi kukhala malo ang'onoang'ono.

Malinga ndi ziphunzitso wamba zochokera ku chiphunzitso Einstein General Relativity, mabowo wakuda akhoza kukhala malo static kapena kupota zinthu paokha. Komabe, mphamvu yokokayo potsirizira pake imawakoka ndi kuwaphatikizira pamodzi. Lingaliro ili limakhala loona poganizira za chilengedwe chokhazikika, koma bwanji ngati Chilengedwe chikukula mosalekeza?

Ofufuzawa akuwonetsa kuti mu Chilengedwe chomwe chikukula nthawi zonse, mabowo akuda amatha kukhala mogwirizana, ndikupanga chinyengo cha dzenje limodzi lakuda. Izi ndizotheka chifukwa cha kukhazikika kwa chilengedwe, komwe kumatchedwanso mphamvu yakuda, yomwe idayambitsidwa mu chiphunzitso cha Einstein. Kukhazikika kwa chilengedwe kumapangitsa kuti Chilengedwe chifulumire mofulumira, zomwe zimakhudza kuyanjana ndi kukhalapo kwa mabowo akuda.

Kupyolera mu njira zovuta zowerengera, gululo lidawonetsa kuti mabowo awiri akuda osasunthika amatha kukhalapo molingana, kukopa kwawo kokoka kumayesedwa ndi kufalikira komwe kumakhudzana ndi chilengedwe. Izi zikutanthauza kuti ngakhale mu Chilengedwe chokulirapo, mabowo akuda amakhalabe mtunda wokhazikika kuchokera kwa wina ndi mnzake. Mphamvu yokoka imabwezera kufalikira komwe kumayesa kuwagawanitsa.

Kuchokera patali, mabowo akuda amtundu umodzi amawonekera ngati dzenje limodzi lakuda, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zovuta kusiyanitsa pakati pa ziwirizi. Kupeza uku kumatsegula mwayi wofufuza mopitilira, chifukwa chiphunzitsocho chimagwiranso ntchito pakupota mabowo akuda komanso mabowo akuda angapo.

Kafukufukuyu adachitidwa ndi ofufuza ochokera ku yunivesite ya Southampton, yunivesite ya Cambridge, ndi yunivesite ya Barcelona. Zomwe adapeza zidasindikizidwa m'magazini ya Physical Review Letters, ndipo pepalalo lidawunikidwanso ngati nkhani ya Viewpoint.

Sources:

Pulofesa Oscar Dias (University of Southampton)

Pulofesa Gary Gibbons (University of Cambridge)

- Pulofesa Jorge Santos (University of Cambridge)

- Dr Benson Way (University of Barcelona)

- 'Static Black Binaries in de Sitter Space' - Makalata Owunika Mwakuthupi