Webb Telescope Ipeza Methane ndi Carbon Dioxide mu Atmosphere ya Exoplanet K2-18 b

By

Kafukufuku watsopano wopangidwa ndi NASA James Webb Space Telescope yawonetsa kupezeka kwa mamolekyu okhala ndi mpweya, kuphatikiza methane ndi carbon dioxide, mumlengalenga wa exoplanet K2-18 b. K2-18 b, yomwe ndi yaikulu kuwirikiza ka 8.6 kuposa Dziko Lapansi, imazungulira nyenyezi yaing'ono yoziziritsa m'dera lomwe anthu akhoza kukhalamo ndipo ili pamtunda wa zaka 120 kuchokera pa dziko lapansi.

Zomwe zapezazi zikuwonjezera ku kafukufuku waposachedwa yemwe akuwonetsa kuti K2-18 b ikhoza kukhala Hycean exoplanet, kutanthauza kuti ili ndi kuthekera kokhala ndi mpweya wokhala ndi haidrojeni komanso malo ophimbidwa ndi madzi am'nyanja. Kutulukira kumeneku kumapereka chithunzithunzi chochititsa chidwi cha pulaneti losiyana ndi china chilichonse m’Dzina la Dziko lathu lapansili ndipo kumapereka chiyembekezo chosangalatsa ponena za maiko omwe angakhalemo kwina kulikonse m’Chilengedwe.

James Webb Space Telescope idapeza mawonekedwe a K2-18 b, omwe amawonetsa kuchuluka kwa methane ndi carbon dioxide mumlengalenga wa exoplanet. Kuperewera kwa ammonia kumachirikizanso lingaliro lakuti pangakhale nyanja yamadzi pansi pa mpweya wochuluka wa haidrojeni mu K2-18 b. Kuphatikiza apo, panali zotheka kuzindikira molekyu yotchedwa dimethyl sulfide, yomwe Padziko Lapansi imapangidwa ndi zamoyo zokha. Komabe, kutsimikizira kwina kumafunika kutsimikizira kukhalapo kwake.

Lingaliro lakuti K2-18 b ikhoza kukhala Hycean exoplanet ndi yochititsa chidwi chifukwa maikowa amakhulupirira kuti ndi malo odalirika kuti afufuze umboni wa moyo pa exoplanets. Ma maiko akuluakulu a Hycean ndiwothandiza kwambiri pakuwonera mlengalenga, poyerekeza ndi mapulaneti ang'onoang'ono amiyala.

Ngakhale kuti K2-18 b ili m’malo opezeka anthu okhalamo ndipo ili ndi mamolekyu okhala ndi mpweya, sizikutanthauza kuti dziko lapansili lingathe kukhala ndi moyo. Kukula kwake kwakukulu kumasonyeza kukhalapo kwa chovala chachikulu cha ayezi wothamanga kwambiri mkati mwake, mofanana ndi Neptune.

Zomwe zapezedwazi zikusonyeza kufunika koganizira za malo osiyanasiyana okhalamo pofufuza zamoyo kwina kulikonse m’chilengedwe. Zomwe zidzachitike m'tsogolo ndi James Webb Space Telescope zipereka chidziwitso chowonjezereka pamlengalenga wa K2-18 b ndikutsimikizira kukhalapo kwa dimethyl sulfide.

Sources:

- Exoplanet: An exoplanet (kapena extrasolar planet) ndi pulaneti lomwe lili kunja kwa Dzuwa lathu, limazungulira nyenyezi ina osati Dzuwa.

- NASA: Yakhazikitsidwa mu 1958, National Aeronautics and Space Administration (NASA) ndi bungwe lodziyimira pawokha la United States Federal Government lomwe limayang'ana kwambiri kufufuza zakuthambo ndi kafukufuku wasayansi.

- James Webb Space Telescope: The James Webb Space Telescope (JWST kapena Webb) ndi njira yowonera ma infrared yomwe imakwaniritsa zomwe Hubble Space Telescope yatulukira.