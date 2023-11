Memory ya Bakiteriya: Momwe Tizilombo Timagwiritsa Ntchito Chitsulo Kudutsa Njira

By

Asayansi ku Yunivesite ya Texas ku Austin apeza zinthu zochititsa chidwi: mabakiteriya amatha kupanga zikumbukiro, monga momwe anthu angathere, kuyambitsa machitidwe enaake. Zokumbukirazi zitha kuperekedwa ku mibadwomibadwo ndipo zimathandizira kwambiri pakupanga matenda owopsa komanso kukulitsa kukana kwa maantibayotiki.

Pakafukufuku wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, ochita kafukufuku anaika maganizo ake makamaka pa mabakiteriya a E. coli ndi momwe amagwiritsira ntchito zitsulo zachitsulo kuti asunge zambiri. Iwo adapeza kuti ma cell a bakiteriya okhala ndi chitsulo chocheperako amakhala bwino pakuchulukana, pomwe mabakiteriya omwe amapanga biofilms anali ndi chitsulo chambiri. Omwe anali ndi chitsulo chokwanira amawonetsa kulolerana ndi maantibayotiki. “Zikumbukiro zachitsulo” zimenezi zinakhalabe kwa mibadwo inayi zisanathe kufikira mbadwo wachisanu ndi chiwiri.

Ngakhale kuti mabakiteriya alibe ubongo kapena dongosolo lamanjenje, amatha kusonkhanitsa zambiri kuchokera kumalo awo ndikusunga kuti adzagwiritse ntchito mtsogolo. Souvik Bhattacharyya, wolemba wamkulu wa phunziroli, akufotokoza kuti mabakiteriya angapindule ndi kupeza chidziwitso chosungidwa mwamsanga ngati akumana ndi malo enaake kawirikawiri.

Iron, yomwe ndi imodzi mwazinthu zochuluka kwambiri padziko lapansi, imagwira ntchito yofunika kwambiri pama cell. Ofufuzawo akuwonetsa kuti kuchepa kwachitsulo kumapangitsa kukumbukira kwa bakiteriya kupanga gulu losamuka lomwe likuyenda mwachangu, pomwe chitsulo chambiri chikuwonetsa malo oyenera kupanga biofilm.

Kumvetsetsa uku kwa kukumbukira kwa bakiteriya kumatsegula njira zatsopano zopewera ndi kuthana ndi matenda a bakiteriya. Poyang'ana milingo yachitsulo, yomwe ili yofunikira ku virulence, ochita kafukufuku amatha kupanga mankhwala ochizira kuti asokoneze njira za mabakiteriya ndikupangitsa kuti azitha kulandira chithandizo.

Pomaliza, kafukufukuyu akuwonetsa kuthekera kochititsa chidwi kwa mabakiteriya osunga ndikupereka zikumbukiro ku mibadwo yamtsogolo. Powulula njira zomwe zimayambitsa mabakiteriya, asayansi akutsegula njira zomwe angathe kuthana ndi matenda oyambitsidwa ndi mabakiteriya komanso kuthana ndi ma antibiotic resistance.

FAQ

Kodi mabakiteriya amakumbukira chiyani?

Zokumbukira za mabakiteriya ndizomwe zimasungidwa zomwe mabakiteriya amatha kuzipeza ndikuzigwiritsa ntchito kuti ayambitse machitidwe enaake potengera chilengedwe.

Kodi mabakiteriya amasunga bwanji kukumbukira?

Mabakiteriya amasunga zikumbukiro pogwiritsa ntchito zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito ngati chitsulo, kuti asungire ndi kupititsa chidziwitso kwa ana awo ku mibadwo yotsatira.

Kodi iron imagwira ntchito yanji pokumbukira mabakiteriya?

Miyezo ya ayironi m'maselo a bakiteriya imakhala ngati chinthu chofunikira kwambiri pakusunga ndi kukumbukira kukumbukira. Maselo a bakiteriya okhala ndi chitsulo chocheperako amakhala bwino pakuchulukana, pomwe omwe ali ndi chitsulo chochulukirapo amapanga biofilm. Miyezo yachitsulo yokhazikika imalumikizidwa ndi kulolerana kwa ma antibiotic.

Kodi kumvetsa kukumbukira mabakiteriya kungatithandize bwanji?

Kumvetsetsa kukumbukira kwa bakiteriya kumatsegula mwayi wopanga njira zochizira zomwe zimasokoneza njira zamabakiteriya komanso kuthana ndi matenda. Pogwiritsa ntchito chitsulo, ofufuza amatha kupanga mabakiteriya kuti azitha kulandira chithandizo.