Hubert Reeves: Astrophysicist ndi Science Communicator

Hubert Reeves, katswiri wa zakuthambo wa ku Canada ndi ku France yemwe anamwalira posachedwapa ali ndi zaka 91, sanali wasayansi wotchuka komanso katswiri wodziwika bwino wa sayansi. Wobadwira ku Montreal mu 1932, Reeves adayamba kukonda zakuthambo ali wamng'ono, kuyang'ana chilengedwe komanso kuphunzira nyenyezi ngati katswiri wa zakuthambo. Chidwi chake ndi zakuthambo chinamupangitsa kuti ayambe ntchito ya sayansi ya zakuthambo, ndipo pamapeto pake adalandira PhD kuchokera ku yunivesite ya Cornell ndikukhala mlangizi wa pulogalamu ya NASA ya zakuthambo.

Reeves ankadziwika chifukwa cha luso lake lofotokozera mfundo zovuta za sayansi kwa anthu wamba, ndipo ankafuna kugawana chikondi chake pa sayansi ndi chilengedwe ndi omvera ambiri. Mu 1981, adasindikiza buku lotchedwa "Patience dans l'Azur" (Maatomu Okhala Chete: Kufufuza Maphunziro a Cosmic), lomwe linagulitsidwa kwambiri ku France ndipo linamasuliridwa m'zinenero 25. Bukuli lidayamikiridwa chifukwa chakutha kwake kusintha zakuthambo kukhala mbiri yakale, ndipo lidalimbitsa mbiri ya Reeves monga katswiri wolankhula za sayansi.

Pa ntchito yake yonse, Reeves adalemba mabuku opitilira 40, kuphatikiza maudindo angapo a ana. Anakhala munthu wodziwika bwino pa TV ya ku France, akumaonekera m’maprogramu otchuka a nkhani zolembedwa ndiponso okopa anthu ndi tsitsi lake loyera lolusa, maso akuthwanima, ndi kamvekedwe kake ka mawu a ku Quebec. Makhalidwe ake achikoka komanso okhudzidwa adamupangitsa kukhala wokamba nkhani wofunidwa m'dziko lolankhula Chifalansa, komwe adadziwika kuti ndi wofanana ndi French Carl Sagan.

Reeves sanali wongolankhula za sayansi komanso katswiri wotsogola wa zachilengedwe. Iye analimbikitsa mwachidwi chitetezo cha chilengedwe ndipo anachenjeza za kuopsa kwa kudziwononga kumene anthu amakumana nako. Iye ankakhulupirira kuti anthu si mitundu yosankhidwa ndipo tiyenera kuyankha pa zochita zathu kuti tikhale ndi moyo.

Zopereka za Hubert Reeves pa sayansi ya zakuthambo ndi kulumikizana kwa sayansi zasiya chiyambukiro chosatha. Kukhoza kwake kulumikiza mfundo za sayansi ndi anthu wamba kwalimbikitsa anthu ambiri kusinkhasinkha za zinsinsi za chilengedwe chonse ndiponso kuti azikonda ndi kuteteza chilengedwe.

