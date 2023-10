Kuchulukitsa Kuwopsa kwa Ma Satellite Otsika Padziko Lonse pa Kafukufuku wa Sayansi

Magulu a nyenyezi a satelayiti a Low Earth orbit (LEO), monga Elon Musk's Starlink ndi mpikisano waposachedwa wa Amazon, akuwononga kwambiri kafukufuku wasayansi. Masetilaiti amenewa, omwe kale ankayamikiridwa kuti ali ndi mphamvu zotha kufalitsa mawiloti padziko lonse lapansi, tsopano akuchititsa kuti pakhale kuipitsidwa kwa kuwala komwe kumalepheretsa kwambiri kuphunzira zakuthambo usiku. Ngakhale kuti ayesetsa kuchepetsa kuwala kwa masetilaiti amenewa, asayansi apeza kuti akudutsabe kuwirikiza kawiri kuwala koyenera.

Kafukufuku waposachedwa wofalitsidwa mu nyuzipepala ya Nature adawonetsa momwe chiwonetsero cha gulu la AST SpaceMobile's BlueBird chakhala chimodzi mwazinthu zowala kwambiri kumwamba. Kafukufuku wina anasonyezanso kuti ngakhale ma satellite akuda akadali owala kwambiri kuposa zimene akatswiri a zakuthambo amaona kuti n’zovomerezeka pofuna kuchepetsa kusokoneza sayansi ya zakuthambo.

Akatswiri a sayansi ya zakuthambo omwe anali nawo pamsonkhano wokonzedwa ndi bungwe la International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky kuchokera ku Satellite Constellation Interference anadandaula za kuipiraipira kwa ma satellites pa kafukufuku wa usiku. Ngakhale kuyesa kuyimitsa ma satellite awo, kuwalako kumakhalabe nkhani yopitilira. Njira zolondolera zomwe zilipo za ma satelayiti a LEO ndi okwera mtengo komanso alibe scalability.

Olamulira akhala akuchedwa kuthetsa nkhawazi, makamaka kudalira malangizo odzifunira omwe amalephera kupereka ziletso zomveka. Kuphatikiza apo, pali mafunso okhudza ngati kuvulaza komwe kwachitika pakafukufuku wasayansi kuli koyenera chifukwa cha phindu la kupititsa patsogolo mabroadband kumadera akutali. Machitidwe a satellite a LEO, pomwe akuthandizira kulumikizidwa kumadera akutali, ali ndi malire odziwika bwino, mosiyana ndi ma fiber kapena ma 5G opanda zingwe.

Mwachitsanzo, Starlink, imathandizira ogwiritsa ntchito 1.5 miliyoni padziko lonse lapansi, pomwe mamiliyoni ku United States akusowabe mwayi wopeza mabanki otsika mtengo. Kukwera mtengo kwa intaneti ya satellite kumachepetsa kuthekera kwake kuthana ndi zovuta zamalumikizidwe. Kuphatikiza apo, pali mapulani otulutsa masatelayiti ena masauzande ambiri mumlengalenga, zomwe zikuwonjezera kuipitsidwa kwa kuwala ndi zotsatira zake pa kafukufuku wasayansi.

