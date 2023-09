Njira Yatsopano Imagwiritsa Ntchito Nyenyezi Zapawiri za RR Lyr Kuyeza Kutalikira Kwa Milalang'amba

By

Akatswiri a sayansi ya zakuthambo apanga njira yatsopano yoyezera molondola mtunda wa milalang’amba pogwiritsa ntchito nyenyezi za nthawi ziwiri za RR Lyr. Njira imeneyi imathetsa kufunika kwa kuonerera ma spectroscopic ndipo ili ndi kuthekera kowonjezera zitsanzo za milalang’amba yokhala ndi mtunda wolondola kupitirira maulendo 20.

Nyenyezi za RR Lyr ndi zosintha zowoneka bwino zomwe zimawala nthawi 100 kuposa Dzuwa lathu ndipo ndizoposa kuwirikiza kawiri. Atha kukhala ngati "kandulo yokhazikika" yoyezera mtunda wa milalang'amba chifukwa cha ubale womwe ulipo pakati pa nthawi yawo yothamanga ndi kuwala. Nyenyezi izi zakhala zikugwiritsidwa ntchito kwambiri poyeza mtunda, limodzi ndi ma Cepheids akale, pa milalang'amba yomwe ili pafupi ndi ife.

Pakafukufuku waposachedwa wofalitsidwa mu nyuzipepala ya Nature Astronomy, akatswiri a zakuthambo ochokera ku National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences akufuna kugwiritsa ntchito nyenyezi za nthawi ziwiri za RR Lyr kuyeza mtunda wa milalang'amba ndi cholakwika chamtunda wa 1-2%.

Nyenyezi zanthawi ziwiri za RR Lyr ndizopadera chifukwa zimawonetsa kugunda kwanthawi yopitilira imodzi. Nthawi ziwirizi zimagwirizanitsidwa ndi zinthu za nyenyezi monga misa ndi ma elemental abundance. Powerenga nthawi ziwirizi, akatswiri a zakuthambo amatha kukhazikitsa ubale wanthawi ndi kuwala osadalira kuchuluka kwa zinthu, kulola kuyeza mtunda kutengera photometry yokha.

Njira yatsopanoyi imapereka njira yopezera miyeso ya mtunda wa milalang'amba yapafupi kuchokera ku photometry yokha, osadalira kuwunika kwa spectroscopic. Malinga ndi Dr. Licai Deng, wofufuza wamkulu ku NAOC komanso wolemba nawo kafukufukuyu, njirayi ili ndi kuthekera kowonjezera zitsanzo za milalang'amba ndi miyeso yolondola kwambiri ya mtunda ndi gawo la 20 kapena kuposa.

Nyenyezi zanthawi ziwiri za RR Lyr sizimangopereka miyeso yolondola ya mtunda komanso chidziwitso chofunikira pazambiri zoyambira. M’tsogolomu, pakubwera ma telescope apamwamba kwambiri monga China Space Station Telescope ndi Vera C. Rubin Observatory, masauzande masauzande a nyenyezi za RR Lyr za m’milalang’amba yapafupi zikuyembekezeka kupezeka. Pogwiritsa ntchito njira yoyezera mtunda potengera nyenyezizi, akatswiri a zakuthambo akuyembekeza kupanga mapu a 3D mwachidwi a Local Group ndikupeza makina olondola kwambiri a Hubble.

Ponseponse, kugwiritsa ntchito nyenyezi zanthawi ziwiri za RR Lyr monga zolozera patali kumapereka njira yodalirika yopititsira patsogolo kumvetsetsa kwathu zakuthambo ndi milalang'amba yayikulu mkati mwake.

