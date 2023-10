Kuzindikira Kwatsopano pa Kuphulika Kwachangu pa Wailesi ndi Zivomezi

By

Kafukufuku waposachedwapa wopangidwa ndi yunivesite ya Tokyo wapereka zidziwitso zatsopano pazochitika zosamvetsetseka zomwe zimatchedwa fast radio bursts (FRBs) pojambula kufanana ndi zivomezi. Ma FRB ndi kuphulika kwakukulu kwa mphamvu ya wailesi yomwe imatha kukhala ma milliseconds okha ndipo imachokera mumlengalenga. Zomwe zimayambitsa komanso magwero a FRB sizikudziwikabe, koma kafukufukuyu akuwonetsa kuti "zivomezi" pa nyenyezi za neutron zitha kukhala ndi vuto.

Nyenyezi za nyutroni ndi nyenyezi zowirira modabwitsa zomwe zimapangika pamene nyenyezi zazikuluzikulu zikomoka, ndikusiya kumbuyo kakang'ono, kokhuthala. Maginito, mtundu wa nyenyezi ya nyutroni yokhala ndi maginito amphamvu, awonedwa akutulutsa ma FRB. Lingaliro la zivomezi pa malo a maginito, ofanana ndi zivomezi Padziko Lapansi, limapereka kufotokozera komveka bwino kwa kuchitika kwa ma FRB.

Gulu lofufuzalo linayerekeza zomwe zachokera ku FRBs, zivomezi, ndi moto wadzuwa. Anapeza kufanana kosiyana pakati pa FRBs ndi zivomezi, makamaka potengera zomwe zimachitika pambuyo pa chivomezi komanso kuchepa kwa chivomerezi pakapita nthawi. Kumbali inayi, panali kusiyana kwakukulu pakati pa ma FRB ndi ma solar flares. Kusanthula uku kunasemphana ndi maphunziro am'mbuyomu ndikuwunikira zatsopano zamtundu wa FRBs.

Kutulukira kumeneku kuli ndi kuthekera kokonzanso kamvedwe kathu ka zivomezi, zinthu zochulukirachulukira kwambiri, ndi sayansi ya nyukiliya. Pophunzira ma FRB ndi kulumikizana kwawo ndi zivomezi, asayansi atha kupeza chidziwitso chofunikira pamakhalidwe a zinthu zowuma komanso mphamvu za nyukiliya physics.

Kafukufuku wa University of Tokyo anagwiritsa ntchito deta yochokera ku telesikopu ya Aperture Spherical Telescope ya mamita mazana asanu (FAST) ku China ndi Arecibo Telescope yomwe tsopano yachotsedwa ntchito ku Puerto Rico. Ma telesikopu akuluakulu a mbale imodziwa anapereka chidziwitso chofunikira pa kafukufukuyu.

Kupita patsogolo, kufufuza kwina pa kugwirizana pakati pa FRBs ndi zivomezi kukhoza kumasula zatsopano za zinsinsi za chilengedwe chathu. Poulula zinsinsi za kuphulika kwawayilesi kofulumira, asayansi potsirizira pake atha kukulitsa kumvetsetsa kwathu zakuthambo ndi mmene zimagwirira ntchito mkati mwake.

Sources:

- Yunivesite ya Tokyo

- Kanto Regional Development Bureau

- The International Mission to Study the Sun (Hinode)