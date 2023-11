Ma Asteroids Atsopano Otchedwa Okhala ku Saanich Peninsula

By

Okonda zakuthambo ku Saanich Peninsula ali ndi chochita chifukwa anthu awiri akumaloko, Chris Gainor ndi Lauri Roche, adalemekezedwa posachedwa ndi International Astronomy Union. Awiriwo adalowa nawo pamndandanda wodziwika bwino wa anthu 38 omwe anali ndi ma asteroid omwe adatchulidwa pambuyo pawo, ndikulimbitsa zomwe adapereka m'munda.

Gainor, wokhala ku Sidney, anasonyeza kudabwa kwake atalandira uthengawo. Iye adanena kuti uwu unali ulemu wapadera komanso wosayembekezereka, womwe akuyeserabe kuumvetsetsa. Asteroid yake, yotchedwa 20041 Gainor, imakhala mu lamba wamkulu wa asteroid pakati pa Mars ndi Jupiter, ndikumaliza kuzungulira kwa dzuwa pazaka zinayi zilizonse.

Pokhala ndi mbiri yochititsa chidwi monga utolankhani, utsogoleri wa Royal Astronomical Society of Canada, komanso wolemba mabuku ndi mapepala ambiri ofufuza zakuthambo, Gainor amawona ulemu umenewu ngati kuzindikiridwa chifukwa cha ntchito yake yambiri. Modzichepetsa amavomereza kufunika kwa ntchito yake m’munda.

Roche, wokhala ku Brentwood Bay, wapereka zaka zambiri kuphunzitsa anthu za malo. Asteroid yake, yotchedwa 20035 Lauriroche, sichinawonekere chifukwa cha malo omwe ali kumbali ina ya dzuwa. Gainor ananena kuti ngakhale pamene asteroid ili pafupi ndi Dziko Lapansi, pamafunika telesikopu yamphamvu kuti ayiwone.

Monga membala wokangalika wa Friends of the Dominion Astrophysical Observatory komanso purezidenti wakale wa chaputala cha Victoria cha Royal Astronomical Society of Canada, Roche wathandizira kwambiri kufalitsa zakuthambo mderali. Gainor amamuyamikira chifukwa cha kudzipereka kwake komanso zimene wakwanitsa kuchita.

Onse a Gainor ndi Roche akuyembekeza kuwona pang'ono za ma asteroid awo m'tsogolomu. Gainor adanenanso za kuthekera kogwiritsa ntchito telesikopu ya Dominion Astrophysical Observatory kuyang'ana mlengalenga wake pomwe ili bwino kuti iwonekere.

Ulemu umenewu ukungosonyeza zimene anthu a m’derali akwanitsa kuchita komanso kuti anthu a m’dera la Saanich Peninsula ali ndi chidwi komanso kudzipereka kwawo pa nkhani ya sayansi ya zakuthambo.

FAQ

1. Kodi ma asteroids amenewa anatchulidwa bwanji?

Bungwe la International Astronomy Union linatcha ma asteroids pambuyo pa Chris Gainor ndi Lauri Roche kuti alemekeze zomwe adachita pa sayansi ya zakuthambo.

2. Kodi lamba wamkulu wa asteroid ndi chiyani?

Lamba wamkulu wa asteroid ndi dera lomwe lili pakati pa mayendedwe a Mars ndi Jupiter, komwe kumapezeka ma asteroids ambiri.

3. Kodi ma asteroidwa amatha kuwonedwa padziko lapansi?

Pakalipano, ma asteroids ali mbali ina ya dzuwa ndipo sakuwoneka. Ngakhale zili pafupi, zimafuna ma telescope amphamvu kuti awonere.

4. Kodi Chris Gainor ndi Lauri Roche anakwaniritsa zotani?

Chris Gainor ali ndi mbiri zosiyanasiyana, kuphatikiza utolankhani, utsogoleri wa Royal Astronomical Society of Canada, komanso wolemba mabuku ndi mapepala ofufuza zakuthambo. Lauri Roche wapereka zaka zambiri kuti aphunzitse anthu za mlengalenga ndipo wakhala akugwira nawo ntchito zosiyanasiyana m'mabungwe a zakuthambo.