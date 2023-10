Malingaliro Osaiwalika: Kadamsana wa Annular Solar Kumpoto kwa America

By

Kadamsana waposachedwa wapachaka pa Okutobala 14, 2023, adapereka chidwi chopatsa chidwi kwa owonera zakuthambo padziko lapansi. NASA's Earth Observatory inajambula chithunzi chochititsa chidwi cha satellite pamwambowu, ndikuwonetsa mthunzi womwe unali kumpoto kwa America pamene Mwezi unaphimba Dzuwa pang'ono.

Kadamsana wa annular amachitika pamene Mwezi ukudutsa kutsogolo kwa Dzuwa, koma mtunda wake kuchokera pa Dziko Lapansi kumaulepheretsa kuphimba Dzuwa. Pazochitikazi, Mwezi uli kutali kapena pafupi ndi dziko lapansi, wotchedwa apogee. Izi zimapangitsa kuti Mwezi uwoneke waung'ono kumwamba ndikupangitsa kuti m'mphepete mwa Dzuwa zisawonekere, ndikupanga mphete yofiira-lalanje yomwe imatchedwa "mphete yamoto."

Kadamsanayu anayamba ku Oregon pafupifupi 9:13 am ndipo anadutsa Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, ndi Gulf of Mexico. Komabe, NASA ikuwonetsa kuti kadamsana wadzuwa adzawoneka kuchokera ku Texas kupita ku Maine pa Epulo 8, 2024, zomwe zidzapereka chodabwitsa kwambiri chakumwamba kwa owonera zakuthambo.

Chithunzi chochititsa chidwi cha kadamsana wa dzuŵa chinajambulidwa ndi chithunzithunzi cha NASA cha EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) mkati mwa Deep Space Climate Observatory. Deep Space Climate Observatory ndi ntchito yothandizana pakati pa NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ndi US Air Force.

Kuona kadamsana wa dzuŵa ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri chimene chimatikumbutsa zinthu zodabwitsa zakuthambo zimene zikuchitika kuzungulira ife. Kuwona kwa satellite kwa kadamsana wadzuwa ku North America kumapereka chithunzithunzi cha kukongola ndi kukongola kwa chilengedwe chathu.

