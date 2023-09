Zithunzi Zagalasi: Ofufuza Amawona mphete za Alice mu Lab

By

Ofufuza ku US ndi Finland adawona mphete za Alice mu labotale kwa nthawi yoyamba. Mphete za Alice ndi ma vortice ngati mphete omwe amatembenuza mayendedwe a ma monopoles aliwonse omwe amadutsamo, motsogozedwa ndi tsamba lagalasi lomwe lili m'buku la Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." Kuyeseraku kunagwiritsa ntchito maatomu a ultracold ndipo kumatha kupereka chidziwitso pamayendedwe ofunikira mu particle physics ndi cosmology.

Kupeza kwa gululi kunaphatikiza mizere iwiri ya kafukufuku yomwe idawonekera pafupifupi zaka 35 zapitazo. Mzere umodzi wofufuza umakhudza zingwe zakuthambo, zomwe ndi zolakwika zongoyerekeza za 1D mumlengalenga. Zingwezi zitha kukhala ndi tanthauzo lalikulu pazachilengedwe, chifukwa zimatha kusintha zinthu kukhala antimatter. Ngati zingwe zakuthambo zilipo, zitha kudziwika kuti zingwe za Alice.

Mzere wachiwiri wa kafukufuku umayang'ana pa ma monopoles, omwe ndi amodzi omwe amalipira mumlengalenga. Ma Monopoles ndi zingwe zimatha kunyamula zida zosungika za topological, zomwe zitha kukhala maginito, magetsi, kapena mtengo wamtundu wa quark. M'zaka za m'ma 1980, ofufuza adazindikira kuti ma monopoles amatha kukhala opunduka kukhala ngati lupu lotchedwa Alice ring akayang'ana pafupi.

Chinthu chimodzi chochititsa chidwi cha mphete ya Alice ndi chakuti ngati monopole wina adutsa pakati pake, monopole imasandulika kukhala antiparticle. Izi zikuwonetsa chilengedwe chowonetsedwa momwe antimatter imalamulira zinthu.

Mu 2015, kupambana kunachitika pamene ofufuza adapanga monopole mu Bose-Einstein condensate, mpweya wa maatomu a rubidium utakhazikika pafupi ndi ziro. Kafukufuku waposachedwa adaphatikiza njira zoyesera ndi njira zofananira kuti muwone kusinthika kwa nthawi ya monopoles mu condensate. Ofufuzawo adapeza kuti ma monopoles amawola mu mphete za Alice, ndipo adatha kuwona mawonekedwe angapo a mphete za Alice pomwe monopole idasinthika.

Zomwe tapezazi zimakhudzanso kumvetsetsa kwathu kwamadzi a quantum, kutanthauza kuti zinthu zomwe zimasintha zinthu kukhala antimatter zimatha kutulukira mwadzidzidzi pakachitika zinazake. Ofufuzawo akuyembekeza kuti kuyesera kwawo kungapereke nsanja yofunika kwambiri yowonera zochitika zofunika m'chilengedwe.

Source: Nature Communications

Tanthauzo:

- mphete za Alice: ma vortice ngati mphete omwe amatembenuza ma monopoles omwe amadutsamo, motsogozedwa ndi khomo lokhala ngati galasi mu "Kupyolera mu Glass Yoyang'ana"

- Monopoles: malo amodzi omwe amalipira mumlengalenga

- Zingwe zakuthambo: zolakwika zongopeka za 1D mu nthawi ya mlengalenga zomwe zitha kukhala zozama pazachilengedwe

Source: Nature Communications