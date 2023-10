Asayansi Amapeza Nyanja Yamatope pa Mars

By

Asayansi apeza umboni wa zomwe amakhulupirira kuti kale inali nyanja yamatope pa Mars, yomwe ingapereke chidziwitso chofunikira pofufuza zizindikiro za moyo wakale pa dziko lapansi. Kafukufukuyu adayang'ana pa Hydraotes Chaos, dera lomwe lili ndi chipwirikiti ku Mars lomwe lili ndi mapiri, zigwa, ndi zigwa. Ofufuza adasanthula zithunzi zomwe zidajambulidwa ndi NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ndipo adazindikira malo athyathyathya mkati mwa Hydraotes Chaos omwe amawonetsa zinyalala ndi matope omwe akutuluka pansi.

Kafukufukuyu akuwonetsa kuti pafupifupi zaka 3.4 biliyoni zapitazo, njira yosungira madzi mu Hydraotes Chaos idasweka, zomwe zidayambitsa kusefukira kwamadzi komwe kudayika dothi lalikulu pamtunda. Chida ichi, ngati chifufuzidwa bwino, chikhoza kukhala ndi zizindikiro zamoyo zakale za Mars. Ofufuzawo akukhulupirira kuti matope a m’nyanja ya matope amene anapangidwa zaka pafupifupi 1.1 biliyoni zapitazo, madzi a pansi pa nthaka ya ku Mars atatsala pang’ono kutha ndipo dziko lapansi linali lopanda madzi.

M’tsogolomu, asayansi akuyembekeza kuti adzafufuzanso za m’nyanja yamatope yakale ya ku Mars kuti adziwe nthawi imene n’kutheka kuti ku Mars kunkapezeka zamoyo komanso zamoyo zina. NASA's Ames Research Center ikupanga chida chotchedwa EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), chomwe chitha kugwiritsidwa ntchito kuyesa miyala ya biomarkers, makamaka lipids. Pali malingaliro oti atenge EXCALIBR pa ntchito yamtsogolo ya NASA kupita ku mwezi kapena Mars, ndi Hydraotes Chaos kukhala malo omwe chida ichi chikafika.

Kafukufukuyu akuunikira zatsopano za kuthekera kwa Mars kamodzi komwe amakhala ndi moyo ndipo akuwunikira kufunikira kofufuza ndi kusanthula malo a Martian. Zimapereka chiyembekezo chosangalatsa cha mishoni zamtsogolo zomwe zikufuna kuwulula zinsinsi za Mars ndi zomwe zingachitike m'moyo wakale.

Gwero: Malipoti a Nature Scientific