Gulu Lachitatu la Astronauts: Pioneers of Space Exploration

By

Mu Okutobala 1963, NASA idalengeza kusankhidwa kwa gulu lake lachitatu la akatswiri a zakuthambo. Anthu 14 awa adasankhidwa kuchokera pagulu la anthu 720 omwe adafunsira usilikali komanso anthu wamba, zomwe zidapangitsa kuti likhale gulu la akatswiri ophunzira kwambiri panthawiyo. Ntchito yawo inali yowulutsa chombo chapamlengalenga cha Gemini chokhala ndi mipando iwiri, chomwe chidapangidwa kuti chiyese maukadaulo a pulogalamu yotera ya Apollo Moon.

Mwatsoka, anthu anayi a m’gululi anamwalira asanapange ulendo wawo woyamba wa m’mlengalenga. Komabe, otsalira 10 otsalawo adawuluka maulendo 18 mu mapulogalamu a Gemini ndi Apollo. Asanu ndi awiri a iwo anapita ku Mwezi, ndipo anayi adapeza mwayi woyenda pamwamba pake. Woyenda mumlengalenga wina adawulukiranso ulendo wautali pa Skylab.

Kusankhira gulu lachitatu ili la oyenda mumlengalenga kunali kovutirapo. Otsatira amayenera kukhala nzika zaku US zokhala ndi digiri ya uinjiniya kapena sayansi yakuthupi, kukhala ndi luso loyendetsa ndege kapena maola 1,000 a ndege zowuluka, kukhala wazaka 34 kapena kuchepera, komanso osapitilira mapazi asanu ndi limodzi. Kuchokera pamafunso 720 omwe adalandiridwa, bungwe losankhira linasankha osankhidwa 136 kuti awonenso, ndipo pamapeto pake adatsitsa mpaka 14 apamwamba.

Atasankhidwa, oyenda mumlengalenga atsopanowo adaphunzitsidwa mozama ndikuzolowera mbali zosiyanasiyana za pulogalamu yamlengalenga. Iwo anapatsidwa ntchito zaumisiri kuti apeze ukatswiri m’madera enaake, monga kamangidwe ka ndege za m’mlengalenga ndi machitidwe owongolera. Maphunziro awo anali ndi maphunziro monga zakuthambo, aerodynamics, mankhwala amlengalenga, ndi geology. Anaphunziranso kupulumuka m’madera osiyanasiyana, kuphatikizapo nkhalango, zipululu, ndi madzi.

Oyenda mumlengalenga okwana 14 adachokera kosiyanasiyana, asanu ndi awiri ochokera ku US Air Force, anayi ochokera ku US Navy, m'modzi wa US Marine Corps, ndi anthu wamba awiri odziwa zankhondo. Woyenda zakuthambo aliyense anali ndi zopereka zake zapadera pa pulogalamuyi, monga Edwin E. "Buzz" Aldrin, yemwe adakhala munthu wachiwiri kuyenda pa Mwezi pa ntchito ya Apollo 11.

Gulu lachitatu la akatswiri a zakuthambo linachita mbali yofunika kwambiri popititsa patsogolo kufufuza kwa mlengalenga. Iwo anatsegula njira ya mishoni zamtsogolo ndi kukulitsa chidziŵitso chathu cha zakuthambo.

Source: NASA