Zodabwitsa Zomwe Zapeza kuchokera ku NASA ya James Webb Telescope Zimapereka Zatsopano Zatsopano mu Galactic Center

James Webb Space Telescope ya NASA yadabwitsanso akatswili a zakuthambo ndi luso lake lapadera, nthawi ino ikupereka chithunzithunzi chochititsa chidwi cha dera lodabwitsa la Sagittarius C (Sgr C) lomwe lili pakatikati pa mlalang'amba wathu. Sgr C ili pamtunda wa zaka zopepuka 300 kuchokera pa dzenje lakuda la Sagittarius A pakatikati pa Milky Way, ndipo ili ndi nyenyezi 500,000, makamaka pagulu la ma protostars omwe amaba zowonekera.

Pachithunzithunzi chochititsa chidwi ichi, malingaliro a Webb omwe anali asanakhalepo ndi chidwi akuwonetsa zinthu zambiri zomwe sizinachitikepo m'derali. "Webb ikuwonetsa mwatsatanetsatane zambiri, zomwe zimatilola kuphunzira momwe nyenyezi zimapangidwira m'malo otere m'njira zomwe sizinali zotheka m'mbuyomu," atero a Samuel Crowe, wofufuza wamkulu komanso wophunzira wamaphunziro apamwamba ku yunivesite ya Virginia. Chidziwitso chodabwitsachi chimachokera ku kusowa kwa deta yam'mbuyo ya infrared komanso mphamvu zazikulu za telescope ya Webb.

Chimodzi mwazofunikira kwambiri ndi kukhalapo kwa protostar yayikulu, yoposa 30 kuchuluka kwa Dzuwa lathu, yomwe ili mkati mwa gulu laling'ono la nyenyezili. Ngakhale kuti mtambo wozungulira ma protostars amenewa umawoneka wakuda komanso wokhala ndi anthu ochepa, kwenikweni, ndi amodzi mwa madera odzaza kwambiri ndi mlalang'ambawu. Kuchuluka kwa mtambowo kumalepheretsa kuwala kochokera ku nyenyezi zomwe zili kumbuyo kwake, zomwe zimachititsa kuganiza kuti palibe kanthu.

Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) yajambula mpweya wambiri wa ionized haidrojeni wozungulira pansi pamtambo wakuda mumitundu yowoneka bwino ya cyan. Mbali yaikulu ya dera la haidrojeni imeneyi imatsutsana ndi ziphunzitso zomwe zilipo kale, chifukwa ikupitirizabe kupitirira zomwe zinkaonedwa kale. Akatswiri a sayansi ya zakuthambo tsopano akuyang’anizana ndi ntchito yochititsa chidwi yomvetsetsa magwero ndi chisonkhezero cha dera lotalikirapo la haidrojeni limeneli.

Vuto linanso lochititsa chidwi lagona pa chipwirikiti chotalikirana ngati singano chomwe chili mkati mwa haidrojeni wopangidwa ndi ayoni, chomwe chimafuna kufufuza kwina. Rubén Fedriani, wofufuza nawo ntchitoyo pa Instituto Astrofísica de Andalucía ku Spain, akufotokoza malo a mlalang’ambawo monga “malo odzaza anthu, achipwirikiti,” m’mene mitambo italiitali ya mpweya imapanga nyenyezi zimene zimagwirizana ndi mpweya wozungulira kupyolera mu kutuluka kwawo, majeti. , ndi ma radiation.

Pamene asayansi akupitirizabe kuvumbula zinsinsi zobisika m’mlengalenga, zimene James Webb Telescope zatulukira pamtima pa mlalang’amba wathu zimatipatsa mwayi wofufuza mozama za zinsinsi zakuthambo. Malowa ali pamtunda wa zaka 25,000 chabe za kuwala kwa dziko lapansi, malo a mlalang'ambawo amapatsa akatswiri a zakuthambo kuti azitha kuona bwino kwambiri nyenyezi iliyonse payokha, kuwaunikira njira yocholoŵana ya kapangidwe ka nyenyezi ndi kudalira kwake chilengedwe chapadera cha chilengedwe chonse. Ndi vumbulutso lililonse, telesikopu ya Webb imatsegula njira yakumvetsetsa kwakuya kwa chilengedwe chathu.