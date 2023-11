NASA ya James Webb Space Telescope Iwulula Zinsinsi za Galactic Center

By

James Webb Space Telescope ya NASA yapereka chithunzithunzi chomwe sichinachitikepo m'kati mwa mlalang'amba wathu, ndikuwulula zochititsa chidwi za dera lomwe limapanga nyenyezi lotchedwa Sagittarius C (Sgr C). Chithunzi chochititsa chidwichi chikuwonetsa gulu la ma protostars omwe akubera kuwala pakati pa nyenyezi 500,000 zomwe zimakhala kutali ndi Sagittarius A, pakatikati pa dzenje lakuda la Milky Way.

Mosiyana ndi zomwe zawonedwa m'mbuyomu, chidziwitso cha infrared chojambulidwa ndi Webb telescope chimapereka mwayi wodabwitsa komanso wokhudzika, zomwe zimathandiza asayansi kuwulula zinthu zambiri kwa nthawi yoyamba. Samuel Crowe, wofufuza wamkulu wa gulu loyang'anira komanso wophunzira wamaphunziro a digiri yoyamba pa yunivesite ya Virginia, adawonetsa chisangalalo cha luso latsopano lophunzirira kupanga nyenyezi m'malo ano. Mavumbulutsidwe a Webb amapereka mwayi wosayerekezeka kuyesa malingaliro aposachedwa a mapangidwe a nyenyezi m'malo ovuta kwambiri a galactic Center, malinga ndi pulofesa Jonathan Tan, m'modzi mwa alangizi a Crowe.

Chimodzi mwazinthu zodziwika bwino za Sagittarius C ndi nyenyezi yayikulu, yoposa 30 kuchuluka kwa Dzuwa lathu. Chochititsa chidwi n'chakuti, kuchulukitsitsa kwa mitambo yozungulira ma protostars amenewa kumapangitsa chinyengo cha malo omwe ali ndi anthu ochepa, ngakhale kuti ndi amodzi mwa madera odzaza kwambiri mumlalang'ambawu. Chithunzichi chikuwonetsanso mitambo yaying'ono ya infrared-dark, yofanana ndi ma voids odzazidwa ndi nyenyezi, pomwe nyenyezi zatsopano zikupanga.

Chida cha Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) chinajambula mpweya wambiri wa ionized haidrojeni wozungulira pansi pamtambo wakuda, wowonetsedwa mumitundu yowoneka bwino ya cyan. Dera la haidrojenili limapita kutali kuposa momwe timayembekezera, ndikufunsa mafunso ochititsa chidwi okhudza magwero a mafotoni ake amphamvu. Kuphatikiza apo, akatswiri akufufuza za chipwirikiti ngati singano mkati mwa ionized hydrogen, yomwe imamwazika mbali zingapo.

Rubén Fedriani, wofufuza wina wochokera ku Instituto Astrofísica de Andalucía ku Spain, akufotokoza malo a mlalang'ambawo ngati malo odzaza ndi chipwirikiti, kumene mitambo ya mpweya imapanga nyenyezi ndi kukhudza mpweya wozungulira mphepo yawo, ma jets, ndi ma radiation.

Pamene James Webb Space Telescope ikupitiriza kuulula zinsinsi za chilengedwe chathu, kumvetsetsa kwatsopano kwa malo a mlalang'amba kumapereka chidziwitso chamtengo wapatali pa zovuta za mapangidwe a nyenyezi ndi chilengedwe cha cosmic. Mlalang'ambawu uli pamtunda wa zaka 25,000 za kuwala kwa dziko lapansi, ndipo likulu la mlalang'ambalo limapatsa akatswiri a zakuthambo luso lofufuza nyenyezi mwatsatanetsatane zomwe sizinachitikepo, ndikuwunikira njira zosiyanasiyana za mapangidwe a nyenyezi m'madera osiyanasiyana a mlalang'ambawu.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

1. Kodi James Webb Space Telescope inapeza chiyani pakati pa milalang'amba?

James Webb Space Telescope inajambula chithunzi cha dera lopanga nyenyezi lotchedwa Sagittarius C (Sgr C) pakatikati pa mlalang'amba wathu. Chithunzicho chinavumbulutsa gulu la ma protostars, mitambo yaying'ono yakuda ya infrared, ndi mpweya wambiri wa ionized haidrojeni. Zotsatirazi zimapereka chidziwitso chatsopano cha mapangidwe a nyenyezi ndi chilengedwe cha cosmic.

2. Kodi Sagittarius C ili kutali bwanji ndi Sagittarius A?

Sagittarius C ili pafupi zaka 300 zopepuka kuchokera ku Sagittarius A, dzenje lakuda la Milky Way.

3. Ndi chida chanji pa James Webb Space Telescope chomwe chinajambula deta ya infrared?

Chida cha Near-Infrared Camera (NIRCam) pa James Webb Space Telescope chidajambula zambiri za Sagittarius C.

4. Kodi kuchuluka kwa mtambo ku Sagittarius C kumakhudza bwanji malingaliro a anthu ake?

Ngakhale kuchulukira kwake, mtambo womwe ukuphimba ma protostars mu Sagittarius C umalepheretsa kuwala kwa nyenyezi zomwe zili kumbuyo kwake, ndikupanga chinyengo cha malo omwe ali ndi anthu ochepa. M'malo mwake, Sagittarius C ndi amodzi mwa zigawo zodzaza kwambiri mumlalang'ambawu.