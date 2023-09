M’kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Zoological Journal of the Linnean Society, gulu la ofufuza apadziko lonse latulukira chinthu chodabwitsa m’dera lakumidzi la São Gabriel, Kumwera kwa Brazil. Iwo avumbula zotsalira za zinthu zakale zamoyo za zaka 265 miliyoni zotchedwa Pampaphoneus biccai, amene anali nyama yaikulu kwambiri ndi yoopsa kwambiri ya m’nthaŵi yake ma<em>dinosaur asanabwere.

Mafutawa amasungidwa bwino, kuphatikizapo chigaza chathunthu ndi mafupa osiyanasiyana. Pampaphoneus anali m'gulu la mankhwala ochiritsira oyambirira omwe amadziwika kuti dinocephalians, omwe anali nyama zapakati mpaka zazikuluzikulu zosakanikirana ndi mitundu yodyera ndi herbivorous. Zolengedwa izi zinali ndi mafupa amtundu wa cranial, motero dzina lawo, lomwe limatanthawuza "mutu woopsa" mu Chigriki. Ngakhale kuti amapezeka makamaka ku South Africa ndi Russia, Pampaphoneus biccai ndi mtundu wokhawo wodziwika wa mtundu wake ku Brazil.

Kupezeka kwa zinthu zakale za Pampaphone kumapereka chidziwitso chamtengo wapatali pazachilengedwe zapadziko lapansi zomwe zidalipo kutangotsala pang'ono kutha kwakukulu kwambiri m'mbiri ya Dziko Lapansi. Ofufuza akukhulupirira kuti nyama yochititsa mantha imeneyi, yokhala ndi mano akuthwa agalu komanso kuluma mwamphamvu, inkathandiza kwambiri zachilengedwe monga amphaka akuluakulu amakono. Inkatha kugwira ndi kudya nyama yaing’ono kapena yapakati, ndipo umboni wosonyeza kuti inkatha kutafuna mafupa, mofanana ndi mmene amachitira afisi amakono.

Chitsanzo chatsopanochi ndi chigaza chachiwiri cha Pampaphoneus chomwe chinapezeka ku South America, ndipo ndi chachikulu kuposa choyamba, chopereka chidziwitso chomwe sichinachitikepo ponena za morphology yake. M'malo mwake, pali umboni wosonyeza kukhalapo kwa anthu akuluakulu, popeza chidutswa cha fupa la nsagwada cha munthu wachitatu wa Pampaphoneus chidapezekanso.

Ofufuza akuyerekeza kuti anthu akuluakulu a Pampaphoneus akanatha kuyeza mpaka mamita atatu m'litali ndikulemera pafupifupi 400kg. Carnivore wakaleyu adagawana malo ake ndi nyama zina, monga dicynodont Rastodon ndi chimphona chachikulu cha amphibian Konzhukovia, zomwe zikupereka chithunzithunzi cha kuthekera kwachilengedwe kwa dera la Pampa.

Zolemba zakale za Pampaphoneus biccai zimakulitsa kumvetsetsa kwathu za kusiyanasiyana ndi kufunika kwa moyo wa mbiri yakale ku South America, kuwunikira dziko lakale lomwe linalipo zaka mamiliyoni ambiri kusanachitike ulamuliro wa madinosaur.

