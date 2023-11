Nye pris- og partnerskapsendringer avduket av Wahoo og Zwift

Wahoo og Zwift, to ledende aktører i innendørssykkelindustrien, har nylig gjort noen betydelige endringer som vil påvirke både forbrukere og bransjen som helhet. Den mest bemerkelsesverdige endringen er den permanente reduksjonen i prisen for Wahoo KICKR CORE, en av Wahoos populære trenere. Tidligere priset til $599, vil den nå være tilgjengelig for $449.

Men endringene stopper ikke der. Wahoo tilbyr også et altomfattende alternativ for KICKR CORE, som inkluderer en forhåndsinstallert kassett og et 1-års abonnement på Zwift for $599. I tillegg introduserer Wahoo pakker for deres andre maskinvareprodukter som inkluderer et 1-års Zwift-abonnement. Dette trekket har som mål å gi kundene flere alternativer og funksjonalitet i kategorien innendørssykling.

Med disse prisoppdateringene revolusjonerer Zwift og Wahoo innendørs sykkelopplevelsen. Forbrukere kan nå få tilgang til trenere av høy kvalitet til en rimeligere pris, noe som gjør innendørstrening mer tilgjengelig enn noen gang før.

Selv om disse endringene utvilsomt er fordelaktige for forbrukerne, har de også implikasjoner for industrien. Garmin/Tacx og Elite, to store aktører i innendørssykkelmarkedet, kan få utfordringer som følge av denne prisreduksjonen. I tillegg virker fremtiden til JetBlack, som jobber tett med Zwift på Zwift Hub One, usikker gitt den raske fremgangen til Wahoo/Zwift-partnerskapet.

Samlet sett representerer disse endringene et betydelig skifte i innendørs sykkelindustrien. Forbrukere kan nå glede seg over trenere av høy kvalitet og et bredere utvalg av alternativer til rimeligere priser, mens bransjeaktører må tilpasse seg og finne nye måter å konkurrere på i dette utviklende markedet.

FAQ

Hva er nyprisen på Wahoo KICKR CORE?

Prisen på Wahoo KICKR CORE har blitt permanent redusert fra $599 til $449.

Hva er inkludert i alt-inclusive-alternativet for KICKR CORE?

Alternativet med alt inkludert inkluderer en forhåndsinstallert kassett og et 1-års abonnement på Zwift for $599.

Er det noen andre endringer introdusert av Wahoo og Zwift?

Wahoo tilbyr også pakker for deres andre maskinvareprodukter som inkluderer et 1-års Zwift-abonnement.

Hvilken innvirkning vil disse endringene ha på bransjen?

Disse endringene kan utgjøre utfordringer for Garmin/Tacx, Elite og JetBlack, ettersom de kan trenge å revurdere strategiene sine som svar på den utviklende markedsdynamikken.