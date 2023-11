Wahoo og Zwift kunngjør Turbo Trainer-justeringer, skaper unik markedsposisjonering

Wahoo og Zwift, to ledende merker i sykkelindustrien, har gjort betydelige justeringer av turbo-trenerseriene sine, noe som markerer en spennende utvikling i forholdet deres. I et tilkoblet trekk har Wahoo annonsert permanente priskutt for sine Kickr Core og Kickr Snap turbo-trenere, og tilbyr kundene rimeligere alternativer for innendørstrening.

Tidligere priset til £699, er Kickr Core nå tilgjengelig for £449.99 som et frittstående produkt, som matcher prisen på Zwift's Hub, en smart trener som var i sentrum av en rettssak om patentbrudd mellom de to merkene i 2022. I tillegg, Wahoo tilbyr Kickr Core sammen med et års abonnement på Zwift for £549.99, og tilbyr en fristende pakke for de som ønsker å forbedre sin innendørs treningsopplevelse.

Zwift, på den annen side, har fjernet Zwift Hub Classic fra butikken sin, og lar bare Hub One smarttreneren være tilgjengelig for kjøp. Dette trekket, bekreftet som permanent av Zwift, lar merkevaren strømlinjeforme produkttilbudet og fokusere på Hub One, som kommer med det innovative Cog and Click-settet. Click er en trådløs Bluetooth to-knapps shifter som gir virtuell giring med justerbar motstand, og forbedrer innendørs sykkelopplevelsen.

Med fjerningen av Hub Classic er det klart at både Wahoo og Zwift er i ferd med å skape unike markedsposisjoner. Kickr Core og Hub One vil eksistere side om side i markedet, og tilby kundene distinkte alternativer uten direkte konkurranse mellom merkene.

For å styrke partnerskapet deres ytterligere, vil Zwift også selge Wahoo Kickr Core på sin nettside, og utvide tilgjengeligheten på tvers av ulike markeder. Kunder i USA, Storbritannia, EU og Canada kan forvente å finne Kickr Core på Zwifts e-handelsplattform, med tilgjengelighet i Australia og Japan snart.

Avslutningsvis skaper de nylige justeringene til Wahoo og Zwifts turbo-trenerserier en spennende markedsdynamikk. Ettersom begge merkene fortsetter å innovere og samarbeide, kan syklister forvente en forbedret innendørs sykkelopplevelse med rimeligere og teknologisk avanserte alternativer å velge mellom.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er turbo-trenere?

Turbo-trenere er enheter som brukes av syklister for å konvertere sine vanlige sykler til stasjonært innendørs treningsutstyr. Disse trenerne lar syklister simulere utendørs kjøreforhold og trene innendørs.

2. Hva er Zwift?

Zwift er en populær online treningsplattform som blander virtuell virkelighet og flerspillerspill for å gi en unik innendørs sykkelopplevelse. Det lar syklister sykle og konkurrere med andre i en virtuell verden.

3. Hva er Kickr Core?

Kickr Core er en smart trener produsert av Wahoo. Det gir syklister en realistisk og oppslukende innendørs treningsopplevelse ved å gjenskape følelsen av å sykle på veien.

4. Hva er Hub One?

Hub One er en smart trener utviklet av Zwift. Den er en del av Zwifts utvalg av innovative innendørs sykkelprodukter og har Cog and Click-settet, som forbedrer skifteopplevelsen under innendørsturer.