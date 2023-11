YouTube laster sakte på Firefox: Er det tilsiktet?

Frustrasjonen over sakte nedlasting av YouTube-videoer i Firefox-nettleseren har ført til at brukere mistenker en forsettlig handling fra YouTubes side. Mens innledende antakelser antydet problemer med ytelse og maskinvareoptimalisering i Firefox, avslørte videre undersøkelser en annen historie.

Ifølge flere brukerrapporter ser problemet ut til å ligge innenfor koden til YouTubes polymerskript. En Redditor oppdaget en kodelinje som introduserer en bevisst fem sekunders forsinkelse når du laster en YouTube-video på Firefox. Denne forsinkelsen ser ikke ut til å tjene noen hensikt utover å forårsake irritasjon for brukere.

Den problematiske kodelinjen finner du i polymerskriptets lenke:

`setTimeout(function() {

c();

a.resolve(1)

}, 5E3);'

Denne koden tvinger effektivt brukere til å tåle fem sekunders ventetid før videoen lastes. Problemet forsvinner imidlertid når du bruker uBlock Origin, en annonseblokkerende utvidelse. Dette funnet har utløst spekulasjoner om at den bevisste forsinkelsen kan være et knep for å fraråde bruken av annonseblokkere.

Disse rapportene om forsettlig sabotasje er ikke enestående i teknologibransjen. Bedrifter engasjerer seg ofte i konkurransetaktikker for å få et forsprang i markedet. Selv om det er vanskelig å definitivt bevise dårlige intensjoner, skaper hendelser som dette mistanker og skepsis blant brukere.

Det er verdt å merke seg at nettpublikasjoner, som Neowin, er avhengige av annonser for driften. Neowin oppfordrer brukere til å hviteliste nettstedet sitt hvis de bruker en annonseblokkering. I tillegg tilbyr de et annonsefritt abonnement for de som ønsker å støtte innholdet deres uten å se annonser.

Per nå har ikke YouTube offisielt kommentert disse påstandene. Enten det er tilsiktet eller ikke, fungerer problemet med fem sekunders forsinkelse som en påminnelse om den konstante kampen mellom nettleserselskaper og innholdsleverandører for å optimalisere ytelsen, øke brukerbasen og maksimere inntektene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Kan problemet med sakte lasting løses uten å bruke en brukeragentbytter?

Ja, en annen løsning foreslått av brukere er å installere uBlock Origin, en annonseblokkerende utvidelse. Det ser ut til at bruk av uBlock Origin løser problemet med sakte nedlasting av YouTube-videoer på Firefox.

Er det noen offisiell uttalelse fra YouTube angående disse påstandene?

I skrivende stund har ikke YouTube utstedt noen offisiell kommentar eller uttalelse som tar for seg den forsettlige nedbremsingen av YouTube på Firefox.

Er tilsiktede ytelsesproblemer vanlig blant nettleserselskaper og innholdsleverandører?

Påstander om tilsiktede ytelsesproblemer har oppstått tidligere, noe som indikerer at konkurransetaktikk ikke er uvanlig i teknologiindustrien. Bedrifter kan bruke ulike strategier for å få en fordel i markedet eller markedsføre sine egne produkter eller tjenester.