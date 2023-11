Futuristic Indian Civilization Comes Alive: Indus Battle Royale debuterer i Fortnite

Fortnite-spillere over hele verden er i ferd med å begi seg ut på et spennende nytt eventyr mens de fordyper seg i det livlige riket til Indus, det første laget i India Battle Royale-spillet. Indus er utviklet av det Pune-baserte studioet SuperGaming, og henter inspirasjon fra den indiske sivilisasjonen, og tilbyr spillere en opplevelse på tvers av plattformer som ingen andre.

Indus i Fortnite er ikke bare en port, men en unik frittstående opplevelse som er omhyggelig designet eksklusivt for macOS- og PC-brukere. Spillere kan forvente å hengi seg til hele Indus-spillet, med den fengslende vinnerbetingelsen fokusert på den kraftige ressursen kjent som Cosmium. Å sikre denne ressursen på kartet blir nøkkelen til seier, åpne opp for spennende strategier og intens spilling.

Mens en offisiell utgivelsesdato for Indus i Fortnite ennå ikke er avslørt, kan spillentusiaster forutse en Android lukket beta-lansering av den frittstående Indus Battle Royale i løpet av høytiden. Spillet er allerede åpent for forhåndsregistrering i Play Store og har samlet opp forbløffende 5 millioner forhåndsregistreringer.

Et spennende aspekt å fremheve er at Indus-innholdet for Fortnite ble utviklet av et bemerkelsesverdig to-kvinners team innen en imponerende tidsramme på bare 27 dager. Til tross for manglende tidligere erfaring innen spillutvikling, har de med hell utnyttet Epic Games' Unreal Editor for Fortnite (UEFN) for å skape en fengslende og oppslukende opplevelse. Denne integrasjonen fungerer som en testplass for SuperGaming for å samle verdifull tilbakemelding fra eksterne publikum, slik at de kan forbedre spillopplevelsen som forberedelse til den offisielle lanseringen av Indus.

Indus Battle Royale Mobile står som et av de mest etterlengtede «made-in-India»-spillene, og serverer en blanding av futuristiske elementer med bakgrunnen til den gamle Indusdalen. Ved å sømløst blande fortid og fremtid, introduserer Indus karakterer som Rana, Sir Taj, Arya og Adya – inspirert av Yaksha-rasen og kjent som mytevandrere i Indus-verdenen. Utforsk spillets fengslende kart, Virlok, som tilbyr en banebrytende skildring av India, mens du utstyrer deg med en rekke futuristiske våpen, inkludert den kraftige Vantage-snikskytterriflen, A27 Locust og SFR-4-geværet med høy utgang. Indus er kompatibel med et bredt spekter av Android- og iOS-smarttelefoner, og inviterer spillere til å tilpasse opplevelsen deres gjennom spennende kjøp i appen.

Gjør deg klar til å legge ut på en spennende reise mens du blir med i det globale Fortnite-fellesskapet for å utforske den ekstraordinære verdenen til Indus. Følg med for flere oppdateringer og forbered deg på en spillopplevelse som aldri før.

Spørsmål og svar

1. Hvilke plattformer vil Indus være tilgjengelig på?

Indus vil være tilgjengelig på macOS, PC, Android og iOS-plattformer.

2. Når vil den offisielle utgivelsen av Indus i Fortnite finne sted?

Den offisielle utgivelsesdatoen for Indus i Fortnite er ikke kunngjort ennå. Det forventes imidlertid en lukket Android-beta-lansering i løpet av høytiden.

3. Hvem utviklet Indus?

Indus ble utviklet av SuperGaming, et Pune-basert studio.

4. Kan jeg forhåndsregistrere meg for Indus i Play Store?

Ja, spillet er for øyeblikket åpent for forhåndsregistrering i Play Store.

5. Hvor mange forhåndsregistreringer har Indus fått så langt?

Indus har mottatt over 5 millioner forhåndsregistreringer.