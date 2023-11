Ny pakkeavtale på Ninja Dragon Drones: Utforsk himmelen med rabatt

Ønsker du å ta droneflyferdighetene dine til neste nivå? Se ikke lenger enn Ninja Dragon Bundle, som gir deg ikke én, men to utrolige droner til en rabattert pris. Phantom K PRO og Alpha Z Pro er fullpakket med funksjoner som vil heve luftfotograferings- og videospillet ditt. Og den beste delen? Du kan kjøpe denne pakken med forbløffende 57 % rabatt, men bare frem til 9. november!

Phantom K PRO er et kompakt og sammenleggbart quadcopter som tilbyr en rekke imponerende funksjoner. Ta fantastiske luftbilder med 4K HD-kameraet og nyt stabile flyreiser med høydeholdemodus. Med bevegelsesgjenkjenning, WiFi-tilkobling og VR 3D-opplevelse åpner denne dronen opp en verden av muligheter for å fange fantastiske øyeblikk ovenfra. Det modulære batteriet på 1,800 mAh sikrer forlenget flytid, og si-akse-gyroskopet gir presis og stabil kontroll. Med en fjernkontrollavstand på 100m og en FPV-avstand i sanntid på 15-30m, kan du fordype deg i handlingen som aldri før.

Like imponerende er Alpha Z Pro en drone som tar allsidigheten til nye høyder. Med et oppsett med to kameraer, inkludert et 4K-vidvinkelfrontkamera og et 720p bunnkamera, fanger denne dronen imponerende bilder fra forskjellige vinkler. Høydeholdmodus og sanntids FPV er bare toppen av isfjellet. Alpha Z Pro har også hodeløs modus og en-tasts automatisk retur for økt bekvemmelighet. Den sammenleggbare rammen legger til portabilitet, slik at du kan ta denne dronen med deg på eventyr. Med en kontrolleravstand fra 260 fot til 300 fot kan du enkelt utforske store landskap og ta bemerkelsesverdige opptak.

Klar til å låse opp potensialet for droneflyging? Ikke gå glipp av Ninja Dragon Phantom K PRO og Alpha Z Pro Bundle, tilgjengelig til en rabattert pris på $159.97 frem til 9. november. Skynd deg, prisene kan endres når som helst. Hev luftfotograferingsspillet ditt og begi deg ut på et nytt eventyr i himmelen!

FAQ

1. Kan jeg kjøpe dronene separat?

Nei, Ninja Dragon Phantom K PRO og Alpha Z Pro er kun tilgjengelig som pakketilbud til rabattert pris.

2. Hva er batterilevetiden til disse dronene?

Phantom K PRO kommer med et 1,800 mAh modulært batteri som gir forlenget flytid. Alpha Z Pros batterilevetid kan variere basert på bruk og forhold.

3. Finnes det reservedeler til disse dronene?

Ja, reservedeler til både Phantom K PRO og Alpha Z Pro kan kjøpes separat for å sikre enkelt vedlikehold og reparasjoner.

4. Kommer disse dronene med en garanti?

Vennligst sjekk produsentens nettsted for garantiinformasjon som er spesifikk for Ninja Dragon-dronene.