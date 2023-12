Kvinne angrepet av bison i Yellowstone nasjonalpark

By

En nylig hendelse i Yellowstone nasjonalpark har nok en gang fremhevet viktigheten av å holde en trygg avstand til dyrelivet. En 47 år gammel innbygger i Phoenix og hennes følgesvenn tok en spasertur nær Lake Lodge Cabins da de møtte to bisoner. Tragisk nok siktet en av bisonene mot kvinnen og slo henne, noe som resulterte i betydelige skader på magen og brystet.

Kvinnen ble raskt fraktet til Eastern Idaho Regional Medical Center for behandling. Detaljer om tilstanden hennes har imidlertid ikke blitt offentliggjort. National Park Service etterforsker for tiden hendelsen, og det er ingen ytterligere informasjon tilgjengelig for øyeblikket.

Det er uklart hvor nær kvinnen og hennes følgesvenn var bisonen før angrepet skjedde. Likevel krever Yellowstone National Park-forskrifter at besøkende skal holde en minimumsavstand på 25 meter fra bison. Parkfunksjonærer har gjentatt viktigheten av å respektere dyrelivet og erkjenne at de kan være farlige når de nærmes.

Denne hendelsen markerer det første bisonangrepet i Yellowstone nasjonalpark i 2023. Det kommer imidlertid etter en rekke lignende hendelser det siste året, hvor besøkende ble angrepet for å våge seg for nærme bison. En slik hendelse involverte en Ohio-turist som nærmet seg en bison fra en strandpromenade og ble drept, og ble kastet ti fot opp i luften.

Disse hendelsene tjener som en sterk påminnelse om at ville dyr bør observeres på trygg avstand, siden de er uforutsigbare og raskt kan bli aggressive. Yellowstone National Park tilbyr utrolige muligheter til å være vitne til utemmet natur, men sikkerheten til både besøkende og dyrelivet bør alltid være en topp prioritet. Ettersom etterforskningen av dette siste angrepet fortsetter, er det avgjørende å følge retningslinjene som er satt av parkfunksjonærer og holde en respektfull avstand fra alle møter med dyreliv.