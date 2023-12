Xiaomi Mall erter spennende samarbeid med "Genshin Impact" i kommende Smart Wearable-utgivelse

By

Sammendrag: Xiaomi Mall har introdusert en reservasjonsseksjon på sin smarte bærbare side, og antyder et kommende samarbeid med det populære spillet «Genshin Impact». Selv om spesifikke detaljer forblir uavslørte, kan teknologi- og spillentusiaster forutse en spennende fusjon av teknologi og spill i Xiaomis kommende smarte wearables.

Xiaomi Mall sin smarte bærbare side har nylig avduket en reservasjonsseksjon, noe som vekker nysgjerrighet blant teknologientusiaster. Siden indikerer et kommende samarbeid mellom Xiaomi og det anerkjente spillet "Genshin Impact", som lover en innovativ blanding av teknologi og spill.

Selv om detaljer rundt samarbeidet er innhyllet i mystikk, bygger forventningene seg etter hvert som lanseringsdatoen nærmer seg. Xiaomi har en historie med vellykkede partnerskap med "Genshin Impact", etter å ha gitt ut Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition tidligere.

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition viste Xiaomis forpliktelse til tilpasning. Med et levende rødt fargeskjema med et gyllent firkløvermønster skilte denne unike versjonen seg ut fra standardmodellen. Det medfølgende hodetelefondekselet i ryggsekkstil hadde en magnetisk spennedesign for ekstra bekvemmelighet.

Prismessig ble Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition lansert til 399 yuan ($56), noe høyere enn den originale Redmi AirDots 3 Pro, priset til 299 yuan (~$42).

Bortsett fra de estetiske forbedringene, inneholdt den tilpassede utgaven spennende funksjoner for fans av spillet. Innfødte stemmemeldinger fra karakteren Keli, skreddersydde popup-animasjoner og en støyreduksjon på 35 dB økte brukeropplevelsen. Headsettet hadde tre innebygde mikrofoner og støttet vanlig transparensmodus og vokal transparensmodus, noe som gir allsidighet i lydpreferanser.

Ettersom Xiaomi Malls reservasjonsseksjon erter samarbeidet, venter fans og teknologientusiaster spent på mer informasjon om den spennende fusjonen av teknologi og spill som de kommende smarte wearables vil bringe.