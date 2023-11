Ny kraftig lansering av Xiaomi 14-serien, som viser utrolig holdbarhet

Xiaomi, det ledende kinesiske teknologiselskapet, avduket nylig sine kraftigste spesifikasjoner med lanseringen av Xiaomi 14-serien. Dette utvalget inkluderer Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro og en spesialutgavemodell med en ramme av titanlegering. En video som fremhever telefonens styrke har dukket opp på sosiale medier, og etterlater alle forbløffet.

Mens disse nye enhetene har blitt introdusert i Kina, vil de snart også bli en del av det indiske markedet. Spesialutgaven, laget av 99 % titan i romfartskvalitet, er priset til 6,499 75,000 yuan, som er omtrent 14 5,999 rupier i indisk valuta. På den annen side er den vanlige Xiaomi 70,000 Pro-modellen priset til XNUMX XNUMX yuan (rundt XNUMX XNUMX rupier).

Xiaomi 14 Pro spesialutgave-enheten er bygget med Dragon Crystal Glass på forsiden og har en 120Hz oppdateringsfrekvens på 2K-skjerm med en topplysstyrke på 3000nits. Drevet av Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-prosessoren, har denne telefonen et 50MP trippelkameraoppsett på baksiden og et 32MP-kamera for selfies og videosamtaler. Den kjører på Xiaomi HyperOS og inkluderer en infrasensor, Dolby Atmos-støtte og en 4880mAh batterikapasitet. Med støtte for 120W kablet og 50W trådløs lading, kombinerer denne enheten bekvemmelighet og effektivitet.

Videoen demonstrerer den eksepsjonelle holdbarheten til den nye telefonen, og Xiaomi hevder at glasset som brukes i skjermen er sterkere enn noen annen telefon på markedet. I videoen kan en ung mann sees bruke Xiaomi 14 Pro som en hammer, og banke den med en spiker. Dette viser den bemerkelsesverdige styrken til Xiaomis Dragon Crystal Glass.

FAQ:

1. Hva er spesialutgaven av Xiaomi 14-serien laget av?

Spesialutgaven av Xiaomi 14-serien er laget med en titanlegeringsramme, som sikrer eksepsjonell holdbarhet.

2. Hva er prisen på spesialutgaven?

Spesialutgavemodellen er priset til 6,499 75,000 yuan, som er omtrent XNUMX XNUMX rupier i indisk valuta.

3. Hva er nøkkelfunksjonene til Xiaomi 14 Pro?

Xiaomi 14 Pro har en 120Hz oppdateringsfrekvens på 2K-skjerm, en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-prosessor, et 50MP trippelkameraoppsett, et 32MP frontkamera og støtte for 120W kablet og 50W trådløs lading.