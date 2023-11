Elon Musks sosiale medieselskap angir søksmål for påstander om nazistisk innhold

Elon Musks sosiale medieselskap, X, har anlagt søksmål mot Media Matters for America og en av dets ansatte, med påstand om at en publisert etterforskningsrapport feilaktig hevdet at nazistisk innhold kjørte på X-appen sammen med annonser fra store selskaper. Søksmålet søker uspesifisert erstatning og et pålegg om at Media Matters skal fjerne artikkelen.

Søksmålet kommer etter at Texas statsadvokat Ken Paxton annonserte en etterforskning av Media Matters for mulig uredelig aktivitet. Paxton uttalte at de undersøker saken nøye for å sikre at publikum ikke har blitt lurt av radikale venstreorienterte organisasjoner.

Missouri statsadvokat Andrew Bailey har også uttrykt interesse for saken. Søksmålet, som ble anlagt for føderal domstol i Fort Worth, Texas, hevder at Media Matters' fremstilling av X-appen er misvisende fordi den ikke nøyaktig gjenspeiler hva typiske brukere ser.

X hevder at Media Matters bevisst produserte side-ved-side-bilder som skildrer annonsørers innlegg ved siden av ekstremistisk innhold for å skade Xs annonsesalg. Media Matters-president Angelo Carusone har imidlertid avvist søksmålet som et useriøst forsøk på å tie Xs kritikere, og uttalte at nettstedet står bak rapporteringen.

Søksmålet avslører en økende konflikt som involverer Musk, kritikere av X, og selskapets urolige forhold til annonsører. Forrige uke kom Musk med kontroversielle kommentarer på X som omfavnet en konspirasjonsteori som ble ansett som antisemittisk. Media Matters publiserte sin rapport dagen etter, og skadet Xs rykte ytterligere ved å fremheve tilstedeværelsen av nazistiske innlegg sammen med annonser fra fremtredende selskaper.

X har sett en rekke annonsører stoppe forbruket på plattformen som svar på rapporten. Disse annonsørene inkluderer Comcast og NBCUniversal. Søksmålet hevder at Media Matters med vilje blandet seg inn i kontrakter mellom X og dets annonsører, nedverdiget X med falske utsagn og ulovlig blandet seg inn i forretningsforhold.

Det er viktig å merke seg at X og Musk ikke bestrider eksistensen av nazistisk innhold på appen, og Musk forsvarer sin tilstedeværelse som en demonstrasjon av ytringsfrihet. X har imidlertid hevdet at Media Matters' rapport ikke representerte appens typiske brukeropplevelse nøyaktig.

Spørsmål og svar

1. Hva er X?

X er et sosialt medieselskap grunnlagt av Elon Musk.

2. Hva er Media Matters for America?

Media Matters for America er en progressiv vakthundorganisasjon.

3. Hvorfor har X anlagt søksmål?

X har anlagt søksmål mot Media Matters for America og en av dets ansatte på grunn av påstander om falsk rapportering angående nazistisk innhold på X-appen.

4. Hvilke rettskrav har X fremsatt i søksmålet?

Søksmålet hevder forsettlig innblanding i kontrakter, falske erklæringer og ulovlig innblanding i forretningsforhold.

5. Hvordan har X reagert på søksmålet?

X har erkjent eksistensen av nazistisk materiale på appen, men har forsvart det som en form for ytringsfrihet.