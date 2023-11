Nye og eksklusive Mercedes-edelstener avduket på auksjonen i Las Vegas

Hvis du er en bilentusiast med en lidenskap for å samle sjeldne og eksepsjonelle kjøretøy, så er den kommende Las Vegas Grand Prix-auksjonen den perfekte begivenheten for deg. RM Sotheby's skal arrangere en eksklusiv auksjon i den glitrende byen, med en rekke ekstraordinære biler. Blant stjerneattraksjonene er de legendariske Mercedes CLK GTR Coupe- og Roadster-modellene, som feirer Le Mans-homologeringen 'Strassenversion'.

Mercedes-Benz CLK GTR Coupe: A Marvel of Engineering

Den ikoniske Mercedes-Benz CLK GTR Coupe stjeler showet. Dette utsøkte kjøretøyet kan skryte av en kraftig AMG 6.9-liters naturlig aspirert V12-motor, som er i stand til å utløse imponerende 604 hk og 572 lb ft dreiemoment. Motorkraften overføres sømløst til bakhjulene via en sekstrinns sekvensiell girkasse, noe som gir en uforglemmelig kjøreopplevelse. Dette mesterverket fra 1999 ble bygget i en epoke da Le Mans-forskriftene krevde produsenter til å produsere landeveisbiler sammen med racerkjøretøyene i toppklassen, og er et av bare 20 som noen gang er laget. Med en estimert verdi på opptil 9 millioner dollar (7.4 millioner pund), er det en sann samlerdrøm.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster: A Rarity Like No Other

Hvis sjeldenhet er det du søker, trenger du ikke lete lenger enn til den fantastiske 2002 CLK GTR Roadster. Denne perlen er en av de utrolige seks modellene som eksisterer, noe som gjør den til et usedvanlig sjeldent funn. Med en forbløffende lav kjørelengde på bare 106 miles, har denne skjønnheten knapt kommet på veien. Den er ulastelig bevart og gir en unik mulighet for bilsamlere. Eksperter spår at CLK GTR Roadster vil få en svimlende salgspris på opptil 13 millioner dollar (omtrent 10.6 millioner pund).

Spennende tilbud utover Mercedes

Mens disse CLK GTR-modellene virkelig stjeler søkelyset, har Las Vegas-auksjonen også et imponerende utvalg av andre bemerkelsesverdige kjøretøyer. Med en eksepsjonell en-av-100 CLK DTM AMG, en vintage 1957 300 SL Roadster, en AMG GT Black Series Project One-utgave og en sjelden 190E Evo II, er denne begivenheten et paradis for Mercedes-entusiaster. I tillegg vil en 2013 W04 F1-bil, kjent for å være Lewis Hamiltons Mercedes-debutkjøretøy og selve chassiset han seiret i i den ungarske Grand Prix, være å vinne. Det er imidlertid verdt å merke seg at auksjonen ikke er begrenset til Mercedes alene. Entusiaster kan forutse den spennende muligheten til å by på en Porsche 959, en Lexus LFA Nürburgring-pakke og til og med en legendarisk Ferrari F40 GT. For ikke å nevne, det vil være en sjanse til å anskaffe en luksuriøs Hermès Birkin-veske for å lagre alle de dyrebare nøklene.

FAQ:

Spørsmål: Hvor mange Mercedes CLK GTR Roadstere ble produsert?

A: Bare seks CLK GTR Roadstere ble noen gang laget.

Spørsmål: Hva er den estimerte verdien av Mercedes CLK GTR Coupe?

A: Mercedes CLK GTR Coupe forventes å selge for opptil 9 millioner dollar (7.4 millioner pund).

Spørsmål: Hvor mange mil har Mercedes CLK GTR Roadster kjørt?

A: CLK GTR Roadster har en bemerkelsesverdig lav kjørelengde på bare 106 km.

Spørsmål: Bortsett fra Mercedes, hvilke andre unike kjøretøy kan du finne på auksjonen i Las Vegas?

A: Auksjonen inneholder eksepsjonelle biler som blant annet en Porsche 959, en Lexus LFA Nurburgring-pakke og en Ferrari F40 GT.

kilder:

– RM Sotheby's Las Vegas-auksjon