Kvinne snakker ut om tiår med smerte etter bekkennettingsoperasjon

En kvinne har snakket ut om "helvetet" hun har utholdt i over et tiår etter bekkenoperasjon utført av en Bristol-kirurg som for tiden står overfor en høring om uredelig oppførsel. Jennifer Hill, 74, er en av over 200 pasienter som North Bristol NHS Trust innrømmet hadde lidd "skade" som følge av unødvendig bekkenbunnsoperasjon med kunstig netting utført av Dr. Anthony Dixon. Hill gjennomgikk operasjonen i 2012 og igjen i 2016, og har opplevd mange år med traumer og en betydelig innvirkning på livet hennes.

Dr. Dixon, en ledende britisk bekkenkirurg, brukte kunstig netting for å løfte prolapserte tarmer, en teknikk kjent som laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). Han utførte operasjonene ved Southmead Hospital, så vel som ved det private anlegget Spire Hospital, hvor NHS-pasienter ofte ble henvist til behandling. Hill ble rådet til å se Dr. Dixon av en gastroenterolog ved Spire Hospital for hennes Irritable Bowel Syndrome (IBS), men han diagnostiserte henne deretter med rektal og vaginal prolaps. Etter operasjonen ble symptomene hennes verre.

Hill har blitt sittende igjen med nerveskader, pågående tarmproblemer, søvn- og spisevansker, sterke smerter og behovet for å skylle tykktarmen flere ganger daglig. Hun har ikke kunnet ha sex siden operasjonene på grunn av smertene. Hill håper at hun ved å snakke ut om sine erfaringer og avgi vitnesbyrd under høringen om uredelig oppførsel, vil få litt avslutning og gi trøst til andre i lignende stillinger.

En gjennomgang av North Bristol NHS Trust publisert i fjor fant at 203 pasienter som gjennomgikk LMVR-operasjon av Dr. Dixon mellom 2007 og 2017, skulle ha blitt tilbudt alternativ behandling før de gikk videre til operasjonen. Linda Millband, nasjonal leder for gruppetiltak for klinisk uaktsomhet hos Thompsons Solicitors, støtter rundt 100 tidligere meshpasienter til Dr. Dixon. Hun mener at høringen vil fokusere på om det forelå tilstrekkelig samtykke, om alternative behandlinger ble tilbudt, og om pasientene ble godt informert om risikoen ved operasjonen.

Definisjoner:

– Pelvic Mesh: Et medisinsk utstyr som brukes til å støtte organer i bekkenregionen, ofte brukt i bekkenorganprolaps eller stressurininkontinensoperasjoner.

– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): En kirurgisk teknikk som bruker kunstig netting for å løfte prolapserte tarmer.

– Prolapsed Bowels: En tilstand der endetarmen synker inn i eller stikker ut av skjeden eller anus.

– General Medical Council (GMC): Et reguleringsorgan som er ansvarlig for å opprettholde standardene for medisinsk praksis i Storbritannia.

– National Health Service (NHS): Det offentlig finansierte helsevesenet i Storbritannia.

