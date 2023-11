New Era of Space Exploration: The Future of Commercial Space Stations

Tjuefem år har gått siden lanseringen av Zarya-modulen, som markerte begynnelsen på den internasjonale romstasjonen (ISS). Ettersom ISS fortsetter å eldes, oppstår det spørsmål om dens levetid og NASAs planer for fremtiden. Mens det er avgjørende å sikre en kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse i lav bane rundt jorden, vurderer NASA en overgang fra statlig drevne til kommersielt drevne romstasjoner.

NASAs nåværende plan er å drive ISS, hvis det er mulig, frem til 2030. Utover det er håpet å få private selskaper til å ta tøylene og etablere sine egne anlegg i lav bane rundt jorden. NASA ville deretter leie tid på disse kommersielt drevne stasjonene for å imøtekomme astronauter fra forskjellige nasjoner, så vel som romturister.

Imidlertid er bekymringen nå om private anlegg vil være operative innen 2030, noe som potensielt kan føre til et gap i kapasiteter. Historisk sett har slike hull forårsaket tilbakeslag i menneskelig romfart, som sett under pausen mellom det siste Apollo-oppdraget og ankomsten av romfergen, og mer nylig, før SpaceXs Crew Dragon ble tatt i bruk. Denne gangen ser NASA ut til å være i en bedre posisjon med flere mannskapskjøretøyer til disposisjon.

Utfordringen ligger ikke i kjøretøyene, men i å bestemme hvor disse romfartøyene skal gå. NASA har samarbeidet med forskjellige selskaper, inkludert Axiom Space, Blue Origin og Voyager Space, for å utvikle kommersielle destinasjoner med lav bane rundt jorden (CLD). Byrået har som mål å tildele kontrakter for disse private stasjonene innen 2026.

Det virkelige spørsmålet er imidlertid om disse selskapene kan møte de ambisiøse tidslinjene og økonomiske begrensningene. Å bygge og lansere en romstasjon er et komplekst arbeid som krever tid og betydelige investeringer. Selv om et gap i lav-jordbane ikke ville være ideelt, er Phil McAlister, direktør for NASAs kommersielle romfartsavdeling, åpen for muligheten hvis det fører til en langsiktig løsning. Han antyder at å utnytte eksisterende mannskapskjøretøyer, som Crew Dragon og Starliner, delvis kan dempe virkningen av et potensielt gap.

En av utfordringene for fremtiden til kommersielle romstasjoner er finansiering. Når den amerikanske regjeringen strammer inn budsjettet, forventes det føderale budsjettkutt, noe som kan påvirke NASAs planer. Til tross for de iboende utfordringene, er målet å sikre en sømløs overgang til kommersielt drevne stasjoner og bane vei for en ny æra av romutforskning.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

- Hva er den internasjonale romstasjonen?

Den internasjonale romstasjonen (ISS) er en beboelig romstasjon i lav bane rundt jorden, som drives i fellesskap av NASA, Roscosmos, ESA, JAXA og CSA. Det fungerer som et laboratorium for vitenskapelig forskning og internasjonalt samarbeid innen romutforskning.

- Hvorfor vurderer NASA å gå over til kommersielt drevne romstasjoner?

NASA har som mål å opprettholde en kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse i lav bane rundt jorden mens de utforsker nye grenser i verdensrommet. Overgang til kommersielt drevne romstasjoner vil tillate NASA å fokusere ressursene sine på mer ambisiøse oppdrag, mens private selskaper tar over rutineoperasjonene i lav bane rundt jorden.

- Hva er utfordringene med å utvikle kommersielle romstasjoner?

Å bygge og lansere en romstasjon er en monumental oppgave som krever omfattende planlegging, finansiering og koordinering. Private selskaper står overfor utfordringen med å møte stramme tidslinjer og økonomiske begrensninger samtidig som de sikrer sikkerheten og funksjonaliteten til stasjonene deres. I tillegg er å sikre tilstrekkelig finansiering for disse bestrebelsene avgjørende for deres suksess.

- Hvordan vil et potensielt gap i lav-jordbane påvirke forskning og leting?

Selv om et gap i lav bane rundt jorden ikke er ønskelig, mener NASA at det ikke ville vært katastrofalt hvis det var relativt kortsiktig. Byrået kan bruke eksisterende mannskapskjøretøy, som Crew Dragon og Starliner, for å minimere innvirkningen på forskningsaktiviteter. Det er imidlertid viktig å tilstrebe en sømløs overgang for å hindre forstyrrelser i vitenskapelig fremgang og internasjonalt samarbeid.

- Hva er tidslinjen for overgangen til kommersielt drevne romstasjoner?

NASA har som mål å tildele kontrakter for kommersielle destinasjoner med lav bane (CLDs) til private selskaper innen 2026. Imidlertid er beredskapen til disse anleggene og deres driftsstatus innen 2030 fortsatt usikker. Det er et landskap i utvikling som avhenger av ulike faktorer, inkludert finansiering, teknologiske fremskritt og regulatoriske krav.