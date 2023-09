En universell standard: viktigheten av materie for smarte hjemmeenheter

Å ha et smart hjem kan være praktisk og tilfredsstillende, men det kommer ofte med bryet med å håndtere ulike standarder for ulike enheter. Dette betyr flere huber, apper og kompliserte oppsettsprosesser. Matter, en ny teknologistandard for smarthusenheter, har som mål å løse dette problemet ved å tilby en universell standard som alle enheter kan følge.

I et smarthus-oppsett kan du ha lyspærer fra ett selskap, støpsler fra et annet, et vanningssystem fra et annet merke og klimaanlegg fra enda et annet. Hvert av disse produktene kan kreve sin egen hub og app, og de kan bruke forskjellige tilkoblingsstandarder som Zigbee, Z-wave og Ha-low. Dette fragmenterte oppsettet kan være upraktisk og forvirrende for brukere.

Matter søker å forene det smarte hjemmets økosystem ved å tilby en enkelt standard som alle enheter kan ta i bruk. Med Matter kan du bruke én hjemmekontrollhub etter eget valg, enten det er SmartThings, Google Home, Apple HomeKit eller Alexa. Alle Matter-kompatible enheter vil fungere sømløst med din valgte hub, og eliminerer behovet for flere apper og huber i hele hjemmet ditt.

I tillegg til å forenkle oppsett og kontroll, gir Matter også andre fordeler. Matter-enheter kan fortsatt fungere selv når internett er nede fordi de kan koble til det lokale nettverket ditt. Scener og automatiseringer som du har konfigurert, vil fortsette å kjøre jevnt, og sikrer at smarthjemmet ditt forblir funksjonelt selv i offline-situasjoner. Denne funksjonen skiller Matter fra mange andre smarthussystemer.

Matter 1.0 ble utgitt i fjor, og fremtidige oppdateringer vil utvide funksjonene og enhetskompatibiliteten ytterligere. Veikartet inkluderer støtte for et bredt spekter av enheter, inkludert husholdningsapparater som vakuumroboter, vaskemaskiner, tørketromler og kjøleskap. De fleste store aktørene i smarthusindustrien har allerede forpliktet seg til å ta i bruk Matter, noe som gjør det til en allment akseptert standard.

For eksisterende enheter er det forskjellige scenarier. Noen enheter kan motta programvareoppdateringer via wifi for å gjøre dem kompatible med Matter. Huber, i stedet for individuelle enheter, vil bli oppdatert for å fungere med Matter, så det kan hende du fortsatt må beholde dine eksisterende huber. Noen Zigbee-enheter kan også motta oppdateringer for kompatibilitet. Andre enheter vil fortsette å fungere med sine eksisterende systemer.

For å fullt ut omfavne fordelene med Matter, anbefales det å kjøpe nye smartenheter som kommer med Matter-støtte. Etter hvert som du anskaffer deg nye produkter, kan du gradvis erstatte gamle med Matter-kompatible enheter, og til slutt skape et fullt integrert og harmonisk smarthussystem.

