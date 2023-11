Hvorfor ble Zostavax tatt av markedet?

I et overraskende trekk annonserte farmasøytisk firma Merck nylig at det ville avvikle sin populære helvetesildvaksine, Zostavax. Denne avgjørelsen har fått mange til å lure på hvorfor en mye brukt og tilsynelatende effektiv vaksine ville bli tatt av markedet. La oss fordype oss i årsakene bak denne uventede utviklingen.

Effektiviteten til Zostavax:

Zostavax ble introdusert i 2006 som den første vaksinen for å forhindre helvetesild, en smertefull og potensielt invalidiserende tilstand forårsaket av reaktivering av varicella-zoster-viruset, som også forårsaker vannkopper. Vaksinen ble funnet å være omtrent 51 % effektiv for å forebygge helvetesild og 67 % effektiv for å redusere risikoen for postherpetisk nevralgi, en vanlig komplikasjon av helvetesild.

Ankomsten av en ny og forbedret vaksine:

Den primære årsaken til at Zostavax seponerer er introduksjonen av en nyere og mer effektiv vaksine kalt Shingrix. Shingrix er utviklet av GlaxoSmithKline, og har en imponerende effektivitet på over 90 % for å forhindre helvetesild og postherpetisk nevralgi. Denne betydelige forbedringen i effektivitet har ført til en nedgang i bruken av Zostavax, noe som har fått Merck til å trekke det fra markedet.

Bekymringer over Zostavaxs avtagende effektivitet:

En annen faktor som bidrar til fjerning av Zostavax er dens avtagende effektivitet over tid. Studier har vist at vaksinens beskyttelse avtar betydelig etter de første årene, og gjør individer sårbare for helvetesild senere i livet. Denne nedgangen i effektivitet, kombinert med tilgjengeligheten av et mer potent alternativ, har ytterligere redusert etterspørselen etter Zostavax.

FAQ:

Spørsmål: Er Zostavax fortsatt trygt å bruke?

A: Ja, Zostavax anses fortsatt som trygt og effektivt for å forhindre helvetesild. Imidlertid anbefales det ikke lenger på grunn av tilgjengeligheten av en mer effektiv vaksine, Shingrix.

Spørsmål: Kan jeg bytte fra Zostavax til Shingrix?

A: Ja, hvis du tidligere har fått Zostavax, anbefales det å fullføre helvetesildvaksinasjonsserien med Shingrix for å sikre maksimal beskyttelse.

Spørsmål: Vil Zostavax være tilgjengelig i fremtiden?

A: Merck har avviklet produksjonen og distribusjonen av Zostavax, så det er usannsynlig at det vil være tilgjengelig i fremtiden.

Avslutningsvis kan seponeringen av Zostavax tilskrives ankomsten av en mer effektiv vaksine, Shingrix, og bekymringer over Zostavaxs avtagende effektivitet over tid. Mens Zostavax fortsatt anses som trygt, oppfordres enkeltpersoner til å velge den overlegne beskyttelsen som tilbys av Shingrix.