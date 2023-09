Utforsker begrensningene ved prosedyregenerering i Starfield

Starfield, Bethesdas nyeste RPG i åpen verden, har fengslet spillere med sitt enorme univers å utforske. Imidlertid har mange spillere lagt merke til et merkelig mønster: døde romvesener spredt over planetene. Denne oppdagelsen fremhever begrensningene ved Bethesdas avhengighet av prosedyregenerering.

Starfield har en enorm verden med hundrevis av oppdrag, romskip, fremmede skapninger og planeter å oppdage. Fangsten er at mye av innholdet er prosessuelt generert, i stedet for håndlaget av utviklere. Etter hvert som spillerne går dypere inn i spillet, begynner de å legge merke til gjentakende elementer, for eksempel identiske utposter med forskjellige NPC-er eller lignende anlegg med forskjellige navn.

Et spesielt mønster som spillere har kommet over, er tilstedeværelsen av døde dyr. Mens de leter etter steder for å lage utposter, snubler spillere over hauger av døde fremmede skapninger, ofte i nærheten av store steiner eller formasjoner. Årsaken til dette fenomenet blir tydelig når man undersøker spillets økosystem.

I Starfield er planeter bebodd av forskjellige fremmede arter, inkludert planteetere og rovdyr. Problemet ligger i den aggressive naturen til rovdyrene, som streifer rundt i flokker og raskt eliminerer svakere planteetere. Mens spillere observerer disse møtene, er de vitne til flokker av fredelige planteetere som blir desimert av noen få kraftige rovdyr. Denne ubalanserte dynamikken resulterer i hauger med døde dyr spredt over hele spillets planeter.

Videre har spillere også lagt merke til repeterende innhold utover tilstedeværelsen av døde dyr. Skapninger på tvers av forskjellige planeter viser lignende oppførsel og egenskaper, noe som fører til en følelse av repetisjon og mangel på unike opplevelser. Kjennskapen til disse skapningene og miljøene demper spenningen ved å utforske Starfields enorme galakse.

Mens Starfields prosedyregenerasjon tillater et ekspansivt og mangfoldig univers, har den også ulempen med repeterende innhold. Spillere lengter etter de mer distinkte og håndlagde verdenene fra Bethesdas tidligere titler, som Fallout 3 og Skyrim. Likevel fortsetter Starfield å tilby en oppslukende rom-RPG-opplevelse som fengsler spillere med sin store skala og utforskningsmuligheter.

Kilder: Bethesda Games Studio