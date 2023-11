Er Apple satt til å revolusjonere Smart Ring-industrien?

Når folk tenker på bærbare treningssporere, dukker ofte smartklokker som Apple Watch Series 9 opp. Disse enhetene tilbyr en rekke helse- og treningssporingsfunksjoner sammen med varsler og apper. Men det er en stigende trend i helseteknologiens verden: smarte smykker, spesielt smarte ringer. Mens en av de mest populære smartringene som er tilgjengelig for øyeblikket er Oura-ringen, som krever et premium-abonnement for å få tilgang til verdifull informasjon, lurer mange på om Apple vil gå inn på dette markedet.

Det viser seg at Apple har jobbet med smartringteknologi i noen tid nå, noe som fremgår av patenter inngitt for en "elektronisk ringdatabehandlingsenhet." Disse patentene foreslår ulike muligheter for en Apple-smartring, inkludert en mini Apple Watch med berøringsskjerm og haptisk tilbakemelding, samt funksjoner som integreres med Apples mixed reality-headset, Vision Pro. Noen av disse patentene utforsker til og med gestinndata og haptiske varsler som ligner på de som finnes i Apple Watch.

En Apple-smartring kan løse noen av begrensningene til Apple Watch, for eksempel dens omfang når den bæres over natten for søvnsporing. Mange individer foretrekker et mer minimalt alternativ mens de sover, noe som gjør en smart ring til et perfekt alternativ. I tillegg kan Apples ekspertise innen design- og motepartnerskap, som den med Hermès for Apple Watch, resultere i en smart ring som kombinerer estetikk og funksjonalitet.

Videre kan integrering av en Apple-smartring direkte med Fitness- eller Health-appen eliminere behovet for et abonnement, og tilby brukere tilgang til verdifulle helsedata uten ekstra kostnader. Dette vil skille Apples smarte ring fra konkurrenter som Oura-ringen, som krever abonnement for å frigjøre sitt fulle potensial.

Selv om det fortsatt er usikkert om Apple faktisk vil gi ut en smart ring eller om disse patentene vil oversettes til et ekte produkt, har selskapet en merittliste med å revolusjonere produktkategorier. Apple Watch ledet an for smartklokker, og en smartring fra Apple kan potensielt ha en lignende innvirkning på bransjen. Enten den brukes utelukkende for input med annen Apple-maskinvare eller inkorporerer helsesporingssensorer i fremtiden, har en Apple-smartring et betydelig potensial.

