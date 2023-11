Hvorfor begynner Walgreens og Walmart med Wal?

I det enorme landskapet av detaljhandelsgiganter skiller to fremtredende navn seg ut: Walgreens og Walmart. Begge selskapene har blitt kjente navn, men har du noen gang lurt på hvorfor de begge begynner med "Wal"? Er det bare en tilfeldighet eller er det en dypere mening bak det? La oss dykke ned i historien og opprinnelsen til disse detaljhandelsgigantene for å finne svaret.

Opprinnelsen til Walgreens:

Walgreens, den populære apotekkjeden, ble grunnlagt i 1901 av Charles R. Walgreen. Navnet "Walgreen" ble forkortet til "Walgreens" for å gjøre det lettere å uttale og huske. Tilføyelsen av bokstaven "s" var en vanlig praksis på begynnelsen av 20-tallet for å skape et mer særegent og gjenkjennelig merkenavn.

Walmarts fødsel:

Walmart har derimot en litt annen historie. Detaljhandelsgiganten ble grunnlagt i 1962 av Sam Walton. Da Walton åpnet sin første butikk, kalte han den "Walton's Five and Dime." Men etter hvert som selskapet utvidet og åpnet flere lokasjoner, ble navnet til slutt endret til "Walmart" i 1969. Beslutningen om å droppe den besittende "s" ble tatt for å markere at Walmart ikke bare var en manns butikk, men et merke som tilhørte til alle.

FAQ:

Spørsmål: Er det noen forbindelse mellom Walgreens og Walmart?

A: Til tross for at begge selskapene starter med "Wal", er det ingen direkte forbindelse mellom Walgreens og Walmart. De er separate enheter med forskjellige grunnleggere og forretningsmodeller.

Spørsmål: Hvorfor begynner mange butikker med "Wal"?

A: Bruken av "Wal" i butikknavn er ofte en måte å skape et gjenkjennelig og minneverdig merke. Det er ikke begrenset til Walgreens og Walmart; andre eksempler inkluderer Wal-Mart (et annet selskap enn Walmart), Wal-Burgers og Wal-Flowers.

Spørsmål: Er det andre grunner til å bruke "Wal" i et firmanavn?

A: Selv om det ikke er noe definitivt svar, spekulerer noen i at bruken av "Wal" kan fremkalle en følelse av tillit og pålitelighet, siden det høres ut som ordet "vel". I tillegg kan det ha vært en måte å hylle grunnleggernes navn, som Walgreen og Walton.

Avslutningsvis er bruken av "Wal" i navnene til detaljhandelsgiganter som Walgreens og Walmart ikke bare en tilfeldighet. Det er et bevisst valg gjort av gründerne for å lage minneverdige og gjenkjennelige merkenavn. Selv om det ikke er noen direkte forbindelse mellom de to selskapene, har de begge blitt ikoniske i sine respektive bransjer. Så neste gang du går forbi en Walgreens eller Walmart, vil du kjenne historien bak navnene deres.